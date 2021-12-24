SON DAKİKA | Dolar kuru 11 liranın üzerinde... İşte dolar ve Euro'da son durum...

Son dakika haberi: Kur Korumalı Mevduat sisteminin duyurulmasının ardından kurlarda başlayan gerileme sürüyor.

Dolar/TL , pazartesi günü kabine toplantısı öncesinde 18 seviyesini aşarak rekor kırdıktan sonra TL’yi özendirici önlemlerin açıklanmasıyla gerileyerek 12,25 seviyesine kadar düştü.

23 Aralık saat 09.30 itibarıyla dolar 11,59 seviyesinden işlem gördü.

DOLARDA SON DURUM

Kur bu sabah ise saat 09,30'da 11.59 seviyesinden işlem görüyor. Euro TL 20 üzerindeki zirvesinden 13 civarına gerilemiş durumda.

TL, Erdoğan'ın Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerde bir haftadan kısa süerde yüzde 80 değer kazancı yaşadı.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin azalan endişelerin, küresel ölçekte dolar üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Yurt içinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetiminin açıklamaları ile Türk lirasına yönelimin arttığını aktaran analistler, kurlardaki dengelenme sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Analistler, veri tarafında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin destek, 96,6'nın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında TL mevduata geçenlerin getirisinin döviz altında kalması durumunda aradaki farkın karşılanacağını belirterek “İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.” açıklamasını yapmıştı.



