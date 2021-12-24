FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. SON DAKİKA | Dolar kuru 11 liranın üzerinde... İşte dolar ve Euro'da son durum...

SON DAKİKA | Dolar kuru 11 liranın üzerinde... İşte dolar ve Euro'da son durum...

24.12.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre dolarda düşüş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli konusundaki açıklamalarından önce 18,40 rekorunu kıran dolar dün 2 ayın en düşük seviyesi 10.25'e kadar geriledi. Serbest piyasada dolar fiyatı bugün 12 TL'nin altına indi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Dolar kuru 11 liranın üzerinde... İşte dolar ve Euro'da son durum...

Son dakika haberi: Kur Korumalı Mevduat sisteminin duyurulmasının ardından kurlarda başlayan gerileme sürüyor.

Dolar/TL , pazartesi günü kabine toplantısı öncesinde 18 seviyesini aşarak rekor kırdıktan sonra TL’yi özendirici önlemlerin açıklanmasıyla gerileyerek 12,25 seviyesine kadar düştü.

23 Aralık saat 09.30 itibarıyla dolar 11,59 seviyesinden işlem gördü.

DOLARDA SON DURUM

Kur bu sabah ise saat 09,30'da 11.59 seviyesinden işlem görüyor. Euro TL 20 üzerindeki zirvesinden 13 civarına gerilemiş durumda.

TL, Erdoğan'ın Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerde bir haftadan kısa süerde yüzde 80 değer kazancı yaşadı.

CANLI DÖVİZ KURU TAKİBİ

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin azalan endişelerin, küresel ölçekte dolar üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Yurt içinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetiminin açıklamaları ile Türk lirasına yönelimin arttığını aktaran analistler, kurlardaki dengelenme sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Analistler, veri tarafında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 seviyesinin destek, 96,6'nın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında TL mevduata geçenlerin getirisinin döviz altında kalması durumunda aradaki farkın karşılanacağını belirterek “İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.” açıklamasını yapmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!""Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!"
PARTNER"Onun adını bile anmayalım""Onun adını bile anmayalım"
Dolarda son durumDolarda son durum
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Çay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı

Çay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! Detaylar ortaya çıktı...

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! Detaylar ortaya çıktı...

Aidatlara da zam geliyor! Oran belli oldu! Yasal bir sınır yok...

Aidatlara da zam geliyor! Oran belli oldu! Yasal bir sınır yok...

Dolar ve Euro düştü! Zincir marketlerde indirim başladı

Dolar ve Euro düştü! Zincir marketlerde indirim başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Son Dakika: Memur-Sen'den flaş ek zam açıklaması

Son Dakika: Memur-Sen'den flaş ek zam açıklaması

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Dolar sert düştü! Otomobil firmaları harekete geçti

Dolar sert düştü! Otomobil firmaları harekete geçti

Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

İşte dolar ve euro'da son durum

İşte dolar ve euro'da son durum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.