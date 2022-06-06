FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Son dakika: Dolar/TL ve Euro için rekor günü: “Gram altın hafta sonuna kadar…”

Son dakika: Dolar/TL ve Euro için rekor günü: “Gram altın hafta sonuna kadar…”

06.06.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dolar/TL ve euro/TL kuru haftanın ilk gününde 20 Aralık sonrası zirvesini yeniledi. Gram altın fiyatı da ons altındaki yatay seyre sağmen dolar kurundan bulduğu güçle yönünü yukarı çevirdi. Gram altın için yorumda bulunan analistler hafta sonuna kadar 1000 TL'nin görülebileceğinin altını çizdi. Peki bugün dolar/TL kuru kaç TL? Euro ne kadar oldu? Gram altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri ve anlık, canlı, güncel rakamlar...

Son dakika: Dolar/TL ve Euro için rekor günü: “Gram altın hafta sonuna kadar…”

Son dakika: Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL kuru, Euro ve borsa rekor tazeledi. Geçen haftayı 16,42’den kapatan dolar/TL kuru 20 Aralık sonrası zirvesini 16,60’a çıkardı. Euro/TL kuru ise 17,80’in üzerini gördü. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,71 artışla 2.619,81 puanla rekor seviyeden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,56 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 2.619,81 puana çıktı.

iStock-184917563

BRENT PETROL

Petrol piyasasında da Suudi Arabistan'ın Asyalı müşterilerine yaptığı zam ve Çin'in başkenti Pekin'de bazı salgın önlemlerinin gevşetilmesiyle 120 doların üzerindeki seyir bugün de devam etti. Brent petrol şu sıralar 122 dolar seviyelerinde bulunuyor.

iStock-1220724113

ONS VE GRAM ALTIN

Altın fiyatları için öyle bir tahminde bulundu ki… “Değerini kaybeden paranız varsa…”Altın fiyatları için öyle bir tahminde bulundu ki… “Değerini kaybeden paranız varsa…”

Altın fiyatları, ABD'nin Hazine tahvili getirilerinde görülen hafif gerilemeden destek bularak yükseldi, ancak başlıca merkez bankalarının para politikalarını hızla sıkılaştıracağı beklentileri altın piyasasında kırılganlık yaratmaya devam etti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 artarak 1.853 dolara yükseldi. Gram altın ise 978 liradan pazartesi gününe başlamasının ardından dolar kuru ve ons altın fiyatlarından destek alarak 988 lirayı gördü.

iStock-1372409070

GRAM ALTIN İÇİN 1000 TL SESLERİ

Altının her zaman güvenli liman olarak görüldüğünü ve geleneksel bir yatırım aracı olarak popülerliğini korumaya devam ettiğini ifade eden Beykent Üniversitesi’nden Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, “Hafta sonuna kadar 1000 TL/gram seviyelerini geçmesi mümkün gibi gözüküyor” dedi.

Öngel, “Psikolojik sınır olan 1000 TL/gram seviyesinin aşılması ile birlikte yeni rekorların gelmesi de çok uzak değil gibi” yorumunda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın güne nasıl başladı?Altın güne nasıl başladı?
Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?
Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu? Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?
Anahtar Kelimeler:
Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

Asgari ücret zammı için yeni senaryo!

Asgari ücret zammı için yeni senaryo!

Zamlı maaş tablosu belli oldu! Enflasyon farkı ile...

Zamlı maaş tablosu belli oldu! Enflasyon farkı ile...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.