Son dakika: Dolar/TL ve Euro için rekor günü: “Gram altın hafta sonuna kadar…”

Son dakika: Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL kuru, Euro ve borsa rekor tazeledi. Geçen haftayı 16,42’den kapatan dolar/TL kuru 20 Aralık sonrası zirvesini 16,60’a çıkardı. Euro/TL kuru ise 17,80’in üzerini gördü. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,71 artışla 2.619,81 puanla rekor seviyeden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,56 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 2.619,81 puana çıktı.

BRENT PETROL

Petrol piyasasında da Suudi Arabistan'ın Asyalı müşterilerine yaptığı zam ve Çin'in başkenti Pekin'de bazı salgın önlemlerinin gevşetilmesiyle 120 doların üzerindeki seyir bugün de devam etti. Brent petrol şu sıralar 122 dolar seviyelerinde bulunuyor.

ONS VE GRAM ALTIN

Altın fiyatları, ABD'nin Hazine tahvili getirilerinde görülen hafif gerilemeden destek bularak yükseldi, ancak başlıca merkez bankalarının para politikalarını hızla sıkılaştıracağı beklentileri altın piyasasında kırılganlık yaratmaya devam etti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 artarak 1.853 dolara yükseldi. Gram altın ise 978 liradan pazartesi gününe başlamasının ardından dolar kuru ve ons altın fiyatlarından destek alarak 988 lirayı gördü.

GRAM ALTIN İÇİN 1000 TL SESLERİ

Altının her zaman güvenli liman olarak görüldüğünü ve geleneksel bir yatırım aracı olarak popülerliğini korumaya devam ettiğini ifade eden Beykent Üniversitesi’nden Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, “Hafta sonuna kadar 1000 TL/gram seviyelerini geçmesi mümkün gibi gözüküyor” dedi.

Öngel, “Psikolojik sınır olan 1000 TL/gram seviyesinin aşılması ile birlikte yeni rekorların gelmesi de çok uzak değil gibi” yorumunda bulundu.



