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  4. SON DAKİKA: Dolar yatırımcıları aman dikkat! ‘Beklenebilir’ diyerek açıkladılar: Piyasalar saat 16.30’a odaklandı…

SON DAKİKA: Dolar yatırımcıları aman dikkat! ‘Beklenebilir’ diyerek açıkladılar: Piyasalar saat 16.30’a odaklandı…

22.06.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: Doları olanlar, dolar borcu olanlar piyasalardaki iki gelişmeye odaklanmış durumda. Bugün Fed Başkanı Powell’ın saat 16.30’da Senato’da yapacağı konuşmayı bekleyen piyasalar, yarın ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizlerle ilgili alacağı karara gözünü çevirdi. Peki 22 Haziran Çarşamba bugün dolar/TL kuru kaç TL? Dolar düşecek mi yükselecek mi? İşte piyasalardaki son dakika gelişmelerinin detayları…

SON DAKİKA: Dolar yatırımcıları aman dikkat! ‘Beklenebilir’ diyerek açıkladılar: Piyasalar saat 16.30’a odaklandı…

SON DAKİKA: Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde artan resesyon endişesiyle risk iştahı düşük seyrediyor. Fed'in gelecek toplantılarda atacağı adımların ABD ekonomisini resesyona sokup sokmayacağına ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor. Bugün, Fed Başkanı Powell'ın 16.30’da Senato'ya sunacağı para politikası raporu ve Fed'in gelecek dönemdeki yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

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Fed yetkililerinin devam eden şahin açıklamalarının hala agresif bir tonda olması bankanın gelecek dönem atacağı adımların ülke ekonomisini resesyon sokabileceği endişesini güçlendiriyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek toplantıda Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.
Dün, açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonun oldukça yüksek ve tabana yayılmış durumda olduğunu belirterek, faiz oranlarının olması gereken seviyenin oldukça altında olduğunu kaydetti. Bankanın olabildiğince hızlı şekilde faiz artırması ve bunu yaparken piyasadaki işleyişi bozmamaya dikkat etmesi gerektiğini aktaran Barkin'in bu seneki toplantılarda oy hakkı bulunmuyor.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

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Döviz kurları için bir diğer önemli gelişme ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararı. TCMB faiz kararını 23 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

FAİZLER YÜZDE 14’TE SABİT

TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

TCMB faiz kararı 23 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

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KURLARDA SAKİN SEYİR

Bu gelişmelerle dün küresel piyasalarda risk iştahının iyileştiği ve riskli varlıkların son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi ettiği izlenirken, gelişmekte olan ülke (GoÜ) para birimlerinde ise karışık bir resmin ön plana çıktığı izlendi. Dolar karşısındaki yatay seyrine devam eden Türk lirası ise önemli bir değişim kaydetmeyerek GoÜ para birimleri arasında orta sırada yer alırken, dolar/TL paritesi ise günü 17,34 civarından yatay tamamladı.

Türkiye 5 yıllık CDS primi 803,75 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 19,76 oldu. Dolar/TL kuru bu sabah saatleri itibariyle 17,35 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,70 seviyesinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 3,26’dan işlem gördüğü takip ediliyor. Euro/TL ise 18,19 TL’den alıcı ile buluşuyor.

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DOLAR İÇİN BEKLENTİLERİNİ PAYLAŞTILAR

Tacirler Yatırım tarafından dolar/TL kuru için yapılan analizde, “Teknik görünümü incelediğimizde USD/TRY paritesinin günlük grafiğinde bir yükseliş kanalı oluşturmuş olduğunu görüyoruz. Kanalın alt ve üst sınırlarını göz önünde bulundurduğumuzda kurda kısa vadeye ilişkin 17,20 – 18,00 bandının ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Teknik göstergeler kurun 17,20 seviyesi altına inmediği müddetçe olası geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini işaret ediyor. Diğer yandan 18,00 seviyesinin aşılması ve günlük grafikteki kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda ise yükseliş eğiliminin hız kazanması beklenebilir” ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fed TCMB
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