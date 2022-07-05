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Son dakika: Dolarda düşüş kısa sürdü! Yeniden 17 liranın üzerinde...

05.07.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dolar, küresel tarafta dolar güçlenirken yurt içinde son enflasyon oranı TL’yi baskılamaya devam ediyor. Bu kapsamda dolar/TL kuru 24 Haziran’da BDDK’nin ticari kredilerdeki sınırlama kararı sonrası bugün yeniden 17 liranın üzerine çıktı. Analistler kurdaki yükselişin sebebini yüksek enflasyon rakamlarına bağlıyor. Resesyon endişeleri nedeniyle de döviz piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceği ifade ediliyor.

Son dakika: Dolarda düşüş kısa sürdü! Yeniden 17 liranın üzerinde...

Son dakika: 106,24 seviyesine çıkarakson 20 yılın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksinin etkisiyle gelişen ülke paraları değer kaybetmeye devam ediyor. Küresel tarafta dolar güçlenirken yurt içinde ise son enflasyon oranı TL’yi baskılamayı sürdürüyor. Enflasyon ve faiz makası yüzde 65’e yaklaşarak rekor şekilde açılırken uygulanan yeni modele bağlı Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmesi de beklenmiyor. Bugün dolar/TL kuru yüzde 1’den fazla yükselişle 17 liranın üzerine yükseldi. Kur 24 Haziran’da BDDK’nin ticari kredilerdeki sınırlama kararı sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

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“ENFLASYON DOLAR ÜZERİNDE NEGATİF ETKİ OLUŞTURUYOR”

Ekonomistler geçen ay 17,40 üzerini test ederek 20 Aralık’taki tarihi zirve sonrası en yüksek seviyeyi gören dolar kurunda negatif etki olarak enflasyonun belirleyici olduğunu söylüyor. Son ayda yeniden artışın hızlanması nedeniyle yüzde 78’lik seviyenin zirve olmama olasılığı dikkate alınıyor. JP Morgan, hem para politikasındaki tepkisizlik hem de küresel görünümün katkısıyla enflasyondaki yükselişin gelecek aylarda da devam edebileceğine dikkat çekerek yıl sonu enflasyon tahminini de yukarı yönlü revize etti. Kurum, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 49,5’ten yüzde 63,1’e çıkardı.

“BİR SÜRE DAHA SÜREBİLİR

Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirildiğini ve bunun da risk iştahını baskıladığını belirterek, döviz piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceğini söyledi.

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TL'NİN REEL DEĞERİ 5 AYIN DİBİNDE

Türk Lirasının ticaret yapılan önemli paralar karşısındaki ortalamasını gösteren reel efektif döviz kuru Haziran'da 55,56 seviyesinden 53,33'e geriledi.

Aralık 2021'de 18,36 ile dolar kurundaki yeni zirvenin görülmesi ve TL'nin hem gelişmiş hem de gelişen birçok ülke parası karşısında tarihi düşük seviyeye inmesiyle gösterge 47,76 ile en düşük seviyeyi görmüştü.

EURO/DOLAR 20 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Euro cephesinde ise düşüş hız kazandı ve EUR/USD bugün yüzde 1 üzeri kayıpla 1,0281’i gördü. Bu seviye Aralık 2022 sonrası görülen en düşük seviye oldu. Paritenin bu yılki kaybı da yüzde 9,5’i buldu.


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