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Son dakika: Doları olanlar dikkat! Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor

15.08.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, dolar fiyatları üzerinde etkili olacak kritik açıklama Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan gelecek. TCMB piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Merkez’in bu ay da faizleri yüzde 14'te sabit tutması bekleniyor. İşte piyasalardaki son dakika gelişmelerinin detayları ve anlık, canlı, güncel döviz kurları rakamları...

Son dakika: Doları olanlar dikkat! Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor

SON DAKİKA: Yatırımcıların odağında bu hafta Merkez Bankası’nın faiz kararı yer alıyor. Yurt içinde bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor üzerine rekor kırarken, gelecek hafta gözler TCMB'nin perşembe günkü faiz kararına çevrildi.

TCMB FAİZ KARARI VAR

Öte yandan yurt içinde haftanın en çok merak edilen konusu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı faiz kararı. TCMB piyasalarda heyecan yaratan faiz kararını 18 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

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FAİZLER YÜZDE 14’TE SABİT

TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

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MERKEZ BANKASI'NDAN DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise geçtiğimiz hafta yayımladığı ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’nde dolar/TL kuru için yıl sonu ve 12 aylık tahminini paylaştı. Buna göre yıl sonu için dolar/TL kuru beklentisi bir önceki raporda 18,99 TL iken, 19,65'a yükseldi.

PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, cuma günü gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.896,67 puana geliştiren BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen kar satışlarıyla gerileyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,15 altında, 2.864,25 puandan tamamladı.

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,06 azalışla 17,9363'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9634 seviyesinde işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB dolar
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