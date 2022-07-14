Son dakika: Döviz piyasasında böylesi görülmemişti! Dolar, euro, yen… Rekor kıran enflasyon sonrası gözler Fed’de!

Son dakika: Dünya genelinde güçlenmeye devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri arasında piyasalarda oynaklığın arttığı ve fiyatlamaların zorlaştığı görülüyor. Dün açıklanan verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri oldukça geride bırakırken, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısını artırıyor.

FED’DEN GÖRÜŞMEMİŞ FAİZ ARTIŞI GELİYOR

Para piyasalarında Fed'in temmuz ve eylül toplantılarında daha güçlü sıkılaştırıcı adımlar atacağı fiyatlanmaya başlarken, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalara göre resesyon ihtimali de güçlenmeye devam ediyor. Buna göre, Fed'in yüzde 80 ihtimalle temmuz toplantısında 100, eylül toplantısında ise 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

Tahvil piyasalarındaki satış ağırlıklı seyrin ardından bazı varlıklarda terse dönen getiri eğrisi belirginleşmeyi sürdürürken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark son 15 yılın en yükseği olan 25 baz puana çıkarak resesyon fiyatlamalarının güçlendiğini gösteriyor. ABD'nin 3 aylık hazine bonosu ile 10 yıllık tahvil arasındaki fark da 61 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Söz konusu iki varlık arasındaki getiri farkı resesyon indikatörü olarak Fed tarafından oldukça yakından takip ediliyor. New York Fed tarafından 1996'da yapılan bir çalışmada, 3 aylık hazine bonosunun faizinin 10 yıllık tahvil faizi üzerine çıkması halinde 6 ila 18 ay içinde ekonominin resesyona girmesinin beklendiği duyurulmuştu.

20 YIL SONRA İLK! 1 DOLAR 1 EURODAN DAHA DEĞERLİ OLDU

Enflasyon verisinin ardından 108,6'yla son 20 yılın zirvesine çıkan dolar endeksi, yeni günde 108,3 seviyesinde bulunuyor. Avrupa'da pay piyasaları dün ABD'deki gelişmelerle negatif bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi 2002 yılından bu yana ilk kez 1 seviyesinin altını gördü. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Fed'in politika adımlarına ayak uyduramayacağı ve artan enerji arz sıkıntıları ile bir süredir satış ağırlıklı bir seyir izleyen euro /dolar paritesi, dün 0,9998'i görmesinin ardından bugün 1,0020 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR/YEN PARİTESİNDE REKOR

Dolar/yen paritesi ise rekor kırmayı sürdürüyor. Dün ABD'de açıklanan veriler sonrası yükseliş eğilimi ivme kazanan dolar/yen paritesi, şu sıralarda tarihi zirvesi olan 138,5'ten alıcı buluyor.

Dolar/TL dün yüzde 0,7 artışla 17,42'den kapanmasının ardından bugün 17,45 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL de aynı dakikalarda 17,48 liradan değerleniyor.

"DOLARIN DEĞER KAZANIMI DEVAM EDECEK"

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, Fitch’in kredi notunu daha da düşürmesi ve dolarda daha güçlü bir yükseliş ivmesi yakalanmasıyla, bayram tatili dönüşünde gelişen piyasa para birimleri arasında en çok değer kaybedenin lira olduğunu vurguladı. Erkan, “Fitch’in not indiriminin temelinde yatan sebepler, aslında liraya son dönemde ciddi değer kaybı yaşatan alışılmışın dışında ekonomi politikası perspektifi noktasında yoğunlaşma göstermekte. Fitch, Türkiye'nin ülke borç notunu B+'dan B+'ya indirdi ve hükümet politikalarının ‘artan enflasyona’ katkıda bulunduğunu ve sermaye girişlerini caydırdığını söyledi” dedi.

Doların da küresel anlamda ciddi bir ivme yakalamış durumda olduğunu dile getiren Erkan, şunları söyledi: “Lira, son değer kaybı hareketleriyle beraber BDDK’nın ticari lira kredilerini kısıtlamasını takip eden iki gün içinde elde edilen kazanımları tersine çevirdi. Bu arada, 5 yıllık CDS’ler yani Türk tahvillerini beş yıl süreyle temerrüde karşı sigortalamanın maliyeti artarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yaklaştı. Yeni ekonomi programı çerçevesinde uygulanan para politikasının ekonomi teorilerinden ayrışması nedeniyle TL'deki zayıf seyrin devam etmesini, ABD Dolarının ise küresel ölçekte değer kazanımlarını sürdürmesini bekliyoruz.”



