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Son dakika: Dünya piyasalarında nefes kesen hareketlilik! Euro/dolar paritesi yeniden eşitlendi: Altın fiyatları hızlı düşüşe geçti…

22.08.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Döviz ve altın piyasaları haftaya oldukça hareketli başladı. 1 dolar 1 eurodan yeniden daha değerli hale geldi. Yurt içinde de dolar/TL kuru yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Risk primi 800 baz puanı aşarak 29 Temmuz'dan sonra en yüksek seviyeye çıktı. Ons altın fiyatları Fed yetkililerin sıkı para politikasına bağlı kalacağına yönelik açıklamalarıyla birlikte düşüşünü sürdürüyor. TCMB'nin faiz kararı ile birlikte 1040 lirayı aşan gram altın da 1009 liraya kadar düştü.

Son dakika: Dünya piyasalarında nefes kesen hareketlilik! Euro/dolar paritesi yeniden eşitlendi: Altın fiyatları hızlı düşüşe geçti…

Son dakika: Euro/dolar paritesi yaklaşık 1 ay aradan sonra yeniden 1,0000 seviyesinin altını test ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik artan beklentiler söz konusu seyirde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in ultra şahin para politikası adımlarına devam edebileceği beklentisi son günlerde güçlenmeye devam ediyor. ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerde ekonomiye ilişkin karışık sinyaller gelse de haziran ve temmuz aylarında ekonomik aktivitenin güçlü kalması piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 52 ihtimalle ise 75 baz puan faiz artıracağı görülüyor.

DOLAR YENİDEN EURODAN DEĞERLİ OLDU

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Dolar endeksi bu gelişmelerle yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından şu sıralarda 108,4'le 15 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. Euro/Dolar, 0,9994 ile yeniden parite seviyesine geldi ve 15 Temmuz'dan bu yana en düşük rakamı gördü. Sterlin/dolar paritesi de 14 Temmuz'dan bu yana en düşük seviye olan 1,1782 seviyesine geriledi.

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GÖZLER POWELL’DA

Fed başkanı Jerome Powell çarşamba günü Jackson Hole sempozyumunda başlıca politika yapıcılara konuşacak. Piyasalarda Powell'ın, yatırımcıların umduğu para politikası gevşetme yanlısı tutumu göstermeyeceği endişesi hakim.

ALTIN FİYATLARI DA DÜŞÜŞTE

Diğer yandan Ons altın, Fed yetkililerin sıkı para politikasına bağlı kalacağına yönelik açıklamalarıyla birlikte düşüşünü sürdürüyor. Ons altın, yüzde 1'e yakın düşüşle 1732 dolara kadar geriledi. Düşüş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan ons altın, 28 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

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Ons altın, 10 Ağustos'ta 1800 doların üzerini test etmişti.

TCMB'nin faiz kararı ile birlikte 1040 lirayı aşan gram altın da 1009 liraya kadar düştü.

RİSK PRİMİ 800 BAZ PUANI AŞTI

Merkez Bankası'nın kredi düzenlemesinin ardından Türkiye'nin risk primi 800 baz puanın üzerini test etti. Bu rakam 29 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Tahvil getirilerinde sert düşüş yaşanırken, Geçen haftaki faiz indirimi kararının ardından 18.15'i test eden Dolar/TL, haftaya 18 üzerinde baskı altında kalarak başladı. Dolar/TL 18.10'un üzerindeki seyrini sürdürüyor.


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Risk en yüksek seviyede! Dolar/TL kuru...Risk en yüksek seviyede! Dolar/TL kuru...
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