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Son dakika: Enflasyon sonrası piyasalarda son durum! Dolar, altın...

03.08.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL kuru 17,95'in üzerine İşlem görüyor. Peki gram altın ve dolar ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları ve piyasalara ilişkin anlık, canlı, güncel rakamlar…

Son dakika: Enflasyon sonrası piyasalarda son durum! Dolar, altın...

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler piyasalardaki son dakika gelişmelerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2022 enflasyon verisini duyurdu. TÜFE aylık bazda yüzde 2,37 arttı, yıllık enflasyon yüzde 78,62'den yüzde 79,60'a çıktı. Genel piyasa beklentisi, TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE’nin yüzde 81'e ulaşacağı yönündeydi.

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Enflasyon rakamları öncesinde 18 TL sınırlarında hareket eden dolar/TL şu sıralar 17,95 liradan değerleniyor. Euro/TL ise 18,25 liradan alıcı ile buluşuyor. Altının gram fiyatı ise 1020 lira seviyelerinde bulunuyor.

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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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