Son dakika: Enflasyon sonrası piyasalarda son durum! Dolar, altın...

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler piyasalardaki son dakika gelişmelerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2022 enflasyon verisini duyurdu. TÜFE aylık bazda yüzde 2,37 arttı, yıllık enflasyon yüzde 78,62'den yüzde 79,60'a çıktı. Genel piyasa beklentisi, TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE’nin yüzde 81'e ulaşacağı yönündeydi.

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Enflasyon rakamları öncesinde 18 TL sınırlarında hareket eden dolar/TL şu sıralar 17,95 liradan değerleniyor. Euro/TL ise 18,25 liradan alıcı ile buluşuyor. Altının gram fiyatı ise 1020 lira seviyelerinde bulunuyor.

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