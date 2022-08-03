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SON DAKİKA: Ekonominin en kritik verisi... Enflasyon rakamları açıklandı! Temmuz enflasyonu yüzde 80' dayandı

03.08.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! TÜİK, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre senelik bazda enflasyon yüzde 79,60 oldu. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonu 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. TÜİK, aynı şekilde Temmuz ayı enflasyonunu da yüzde 2,37 olarak hesapladı.

SON DAKİKA: Ekonominin en kritik verisi... Enflasyon rakamları açıklandı! Temmuz enflasyonu yüzde 80' dayandı

Son dakika haberi: Ekonomideki en kritik veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2022 enflasyon verisini duyurdu. TÜFE aylık bazda yüzde 2,37 arttı, yıllık enflasyon yüzde 78,62'den yüzde 79,60'a çıktı. Genel piyasa beklentisi, TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE’nin yüzde 81'e ulaşacağı yönündeydi.
Çekirdek enflasyon ise yüzde 57.3'ten yüzde 61.7'ye yükseldi.

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SON DAKİKA: 1998'DEN SONRA EN YÜKSEK SEVİYEYE!

Böylelikle yıllık tüketici enflasyonu 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Gıda fiyatları yüzde 94,7 artarken, yıllık bazda ulaştırmada yüzde 119,11 artış yaşandı.

88-CNIK

ÜFE'DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

TÜİK hesaplamalarına göre; Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 70,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 artış gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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