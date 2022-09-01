SON DAKİKA | Gram altın 1000 liranın altında! Dolar yıl içi zirveyi gördü

Son dakika haberi: ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin geçen haftadan bu yana "şahin" tonda yaptığı açıklamalar, açıklanan verilerle desteklenince pay piyasası fiyatlamalarında bankanın bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 74'e yükseldi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, dün yaptığı açıklamada bankanın faiz oranını yüzde 4'ün üzerine çıkarması ve enflasyonun hedef seviyeye çekilmesi için bir süre orada tutması gerektiğini belirtirken, ABD'de açıklanan özel sektör istihdamı da ağustosta 132 binle yaklaşık bir yılın en düşük artışını kaydetti.

ABD'de bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve yarınki tarım dışı istihdam raporu ile sektörün gelişimine dair resmin tamamlanması beklenirken, Fed'in bu ayki hamlesine ilişkin beklentilerin de netleşeceği öngörülüyor.

DOLAR YIL İÇİ ZİRVESİNDE

Bu gelişmelerle dolar endeksi, Fed yetkililerinin açıklamalarını takip ederek 109 seviyesinin üzerine yükseldi. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimine devam etmesi ile 18 üzerine yerleşen dolar kurunda 20 Aralık’ta görülen 18,36 zirvesine bugün bir adım daha yaklaşıldı. Dolar/TL bugün 18,2477’ye çıkarak yıl içi yeni zirveyi gördü.

ALTINDA İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

Altın fiyatları, bu hafta açıklanacak önemli istihdam verileri öncesinde ABD dolarının değer kazanmasıyla Perşembe günü daha da düştü. Spot altın1.706,26 dolara geriledi ve Temmuz sonundan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Dolar/TL kurundaki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüş gram altın fiyatını 1000 liranın altına çekti. Gram altın 28 Haziran sonrası ilk kez 1000 liranın altına gerilerken şu sıralar yüzde 1’e yakın düşüşle 998 liradan alıcı ile buluşuyor.



