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Son dakika haberi: Dolar 13 lirayı aştı... İşte 31 Aralık güncel Dolar ve Euro fiyatları

31.12.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 31 Aralık güncel Dolar fiyatlarını merak edenler "Dolar kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modeli sonrası sert düşen Dolar, haftaya 11 TL seviyesinde başlamıştı. 31 Aralık bugün ise Dolar/TL, tekrar yükselişe geçerek 13'ü aştı. Altın fiyatları da yükseliş trendine geçti. İşte Dolar/TL kurundaki son durum...

Son dakika haberi: Dolar 13 lirayı aştı... İşte 31 Aralık güncel Dolar ve Euro fiyatları

Son dakika dolar haberi: Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat başta olmak üzere TL'ye teşvik için alınan önlemlerin etkisiyle geçen hafta dolar 18,40 liradan 10,25 liraya kadar gerilemişti. Bugün Dolar ve Euro ne kadar oldu? Aynı şekilde altın fiyatlarındaki hareketliliği de özel sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.

Dolar/TL ,geçen hafta kabine toplantısı öncesinde 18 seviyesini aşarak rekor kırdıktan sonra TL’yi özendirici önlemlerin açıklanmasıyla gerileyerek 12,25 seviyesine kadar düştü.

31 Aralık saat 09.54 itibarıyla dolar 13,13 seviyesinden işlem gördü.

DOLARDA SON DURUM

Kur bu hafta da 12 seviyesine yakın başladıktan sonra yönünü yukarı çevirdi ve saat 09:54 itibarıyla 13.13 seviyesindeydi. Euro/TL 20 üzerindeki zirvesinden 15 civarına kadar geriledi.

CANLI DÖVİZ KURU TAKİBİ

BAKAN NEBATİ: DOLARDAKİ ARTIŞ KURUN DOĞAL SALINIMI

CNN Türk canlı yayınında kurdaki son hareketi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında. Radikal düşüşten sonra salınımlarla kur normale dönecek. Piyasayı izliyoruz, ikaz ediyoruz, sonra gereğini yapıyoruz" yorumunu yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında TL mevduata geçenlerin getirisinin döviz altında kalması durumunda aradaki farkın karşılanacağını belirterek “İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.” açıklamasını yapmıştı.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelere karşın yurt dışında Noel ile yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcılar dolayısıyla işlem hacminin düşük seyrettiği pay piyasalarındaki dalgalı seyrin bugün de devam edeceğini belirtiyor.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise Avrupa'da başlayan tatiller nedeniyle açık olan sınırlı sayıdaki piyasada sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 puanın direnç, 1.840 ve 1.790 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


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Amerikan Doları
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