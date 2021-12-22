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Son dakika haberi: Dolar ve Euro'daki sert düşüşten sonra vatandaşlar marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

22.12.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dolar ve Euro'daki sert düşüş sonrası TL'nin değeri artmaya devam ediyor. Başta otomobil fiyatları olmak üzere vatandaşlar marketlerde de fiyatların düşmesini bekliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oda başkanları market zincirlerinin hemen fiyatlarda değişiklik yapması konusunda uyarılarda bulundu. Binlerce vatandaş marketleri arayarak isyan etti. İşte yeni alınan karar ve son dakika haberinin detayları...

Yeni ekonomi modeli hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dolar ve Euro'daki düşüşün ardından herkesin gözü marketlerdeki fiyatlara çevrildi. Opel, Peugeout gibi markaların yüzde on indirime gitmesinden sonra Renault Mais de yüzde 20 bandında bir indirim planlıyor. İşte market fiyatlarındaki son durum...

SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM YOLDA!

Benzin ve LPG fiyatlarındaki zam kararı doların düşmesiyle birlikte iptal edilmişti. Vatandaşın beklediği haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Perşembe gününden itibaren de benzin ve motorinde 1,5 TL'ye varan indirimler bekleniyor.

OTOMOBİL MARKALARI DA İNDİRİME GİTTİ!

Citroen, Opel ve Peugeot dün itibarıyla tüm modellerinde fiyatları ortalama yüzde on-on iki arasında indirdiğini açıkladı. Renault Mais de ortalama yüzde 20 indirim planladığını açıkladı. Son aylarda İstanbul'da satışa çıkan yeni konutlarda metrekare fiyatı 20-30 bin bandına gelmişti. Kur yükseldikçe fiyatlara yansıtılmış, bu durum 2. el piyasasına da yansımıştı. Dün döviz kurundaki çakılmaya rağmen herhangi bir güncelleme yapılmaması dikkat çekti.

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VATANDAŞLAR BÜYÜK MARKETLERİ ARADI!

Yeni Şafak'ın haberine göre marketlerde özellikle gıdada yaşanan fiyat artışları vatandaşı zor duruma sokmuştu. Dolardaki düşüş sonrası ilk günde gözler marketlere çevrildi. Büyük marketlerin sosyal hesapları ve telefonları vatandaş talepleriyle doldu. Vatandaşlar "Dolar artınca fiyat artışına gidenler, şimdi fiyatları düşürecek mi?" diye sordu. Market fiyatları arasında en çok merak edilen ise ayçiçek yağı oldu. Dün itibariyle yağ fiyatlarında da bir değişiklik olmadı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 193 yorum
Vatandaş bu kadar cahil olamazsın! Düne kadar dolar etkilemez diyordun, şimdi dolar düşünce niye fiyatların hemen düşmesini bekliyorsun, hep bana hep bana, neden o malın girdi maliyetlerini düşünmüyorsun, işletmenin maliyetlerini düşünmüyorsun. Bundan sonraki ithal mallarda, ya da ithalata ve dövize bağlı maliyetlerde düşüş olacak ve o parti malların/hizmetlerin fiyatına yansıyacak..
bayan yada bay ustun zeka hicbir mal zincir marketlerde dolar yukseldikten sonra uretilmedi dustugu halde 70 tl olan tereyagini dun 85 tl yazmislar hangi kafaya hizmet ediyosun sen cehaletin geldigi son noktadasin yazik
büyük ihtimalle işletmecisin belli o cahil dediğin kişiler marketler daha elindeki ürünlerin hepsine zam yaptı daha zamlı ürün almadan hee belki sen yapmamış olabilirsin ama yapmayan kismida 10 esnaftan birisidir yani şimdi cahil kelimesini bir daha düşün.
Tabi tabi Allah'ın belaları isletmemiymis maliyetmis dolar 18den 19 a çıkınca ayçiçek yağı 20 TL artıyor ahlaksız kalkmış savunuyor
Beğenmeyen arkadaşlar doğruları kaldıramayacak kadar cehalet dolusunuz.
evet kendi küçük dusuncenizde haklı olabilirsin ama onun öncesinde bı dünya mal var iken o zamları yaptılar e bı zahmet indirsinlerde
galiba market ortağı kendisi
Zam yapacakları zaman ellerindeki ürünlerin girdi maliyetlerine ne oldu da eski fiyatlı aldıkları ürünleri yeni listeden sattılar. Sende ya market sahibisin yada cahil
çıkarken dolara bağlı da düşerken neden bağlı olmuyo fiytlar insanlar bunu sorguluyo neresini anlamdın bunun acaba
Dolar yükseldiğinde rafta bulunan mala hemen zam yapmasını biliyorlar ama rafta bulunan mali yüksek dolarlami almışlardı hayır o zaman düşüncede hemen indirecekler
sen hayırdır hangi ülkede yaşıyorsun
ne marketler ne ev nede araba fiyatları ucuzlamadı, TR de fiyatı artan birşey bir daha ucuzlamaz
ülkenin icin3 pansuman yaptılar geçici 1 ay sonra eskiye gene donecez
galeri dolar 18 lira iken araba almışsa müteahhit demiri dolar 18 lira iken almışsa market yağı dolar 18 iken almışsa fırın unun çuvalını dolar 18 lira ikrn 400 liradan almışsa nasıl ucuza verecek. tayip faiz arttırıp doları bir gecede 5 lira indirdi diye her şeyin fiyatı düşecek demekmi bu. o zaman işverenlerde dolar düştü asgari ücrette düşsün derler
@okan_1979_bksas halktv yi izlemeyi bırak dışarı çık market gez
@okan_1979_bksas hayaller Paris
@okan_1979_bksas bir gecede artan dolara sabah 7 de etiket değiştiriyorsan o saydıklarınıda yapacaklar tabi ki
@okan_1979_bksas 500 TL den alıp dolar arttı diye 2500 e nasıl sattıysa şimdi de o aldığını 200 e verecek arkadaş
@okan_1979_bksas sende a haber izlemekten vazgeç
hepsi bir oyun

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