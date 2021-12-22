Son dakika haberi: Dolar ve Euro'daki sert düşüşten sonra vatandaşlar marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Yeni ekonomi modeli hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dolar ve Euro'daki düşüşün ardından herkesin gözü marketlerdeki fiyatlara çevrildi. Opel, Peugeout gibi markaların yüzde on indirime gitmesinden sonra Renault Mais de yüzde 20 bandında bir indirim planlıyor. İşte market fiyatlarındaki son durum...

SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM YOLDA!

Benzin ve LPG fiyatlarındaki zam kararı doların düşmesiyle birlikte iptal edilmişti. Vatandaşın beklediği haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Perşembe gününden itibaren de benzin ve motorinde 1,5 TL'ye varan indirimler bekleniyor.

OTOMOBİL MARKALARI DA İNDİRİME GİTTİ!

Citroen, Opel ve Peugeot dün itibarıyla tüm modellerinde fiyatları ortalama yüzde on-on iki arasında indirdiğini açıkladı. Renault Mais de ortalama yüzde 20 indirim planladığını açıkladı. Son aylarda İstanbul'da satışa çıkan yeni konutlarda metrekare fiyatı 20-30 bin bandına gelmişti. Kur yükseldikçe fiyatlara yansıtılmış, bu durum 2. el piyasasına da yansımıştı. Dün döviz kurundaki çakılmaya rağmen herhangi bir güncelleme yapılmaması dikkat çekti.

VATANDAŞLAR BÜYÜK MARKETLERİ ARADI!

Yeni Şafak'ın haberine göre marketlerde özellikle gıdada yaşanan fiyat artışları vatandaşı zor duruma sokmuştu. Dolardaki düşüş sonrası ilk günde gözler marketlere çevrildi. Büyük marketlerin sosyal hesapları ve telefonları vatandaş talepleriyle doldu. Vatandaşlar "Dolar artınca fiyat artışına gidenler, şimdi fiyatları düşürecek mi?" diye sordu. Market fiyatları arasında en çok merak edilen ise ayçiçek yağı oldu. Dün itibariyle yağ fiyatlarında da bir değişiklik olmadı.

