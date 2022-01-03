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Son dakika haberi: Döviz piyasaya hızlı başladı: Dolar 14 liraya yaklaştı! Dolar, Euro ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

03.01.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 1 Ocak güncel Dolar fiyatlarını merak edenler "Dolar kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modeli sonrası sert düşen dolar 1 Ocak bugün ise Dolar/TL, tekrar yükselişe geçerek 13,94 lirayı gördü. İşte Dolar/TL kurundaki son durum...

Son dakika haberi: Döviz piyasaya hızlı başladı: Dolar 14 liraya yaklaştı! Dolar, Euro ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika dolar haberi: Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat başta olmak üzere TL'ye teşvik için alınan önlemlerin etkisiyle geçen hafta dolar 18,40 liradan 10,25 liraya kadar gerilemişti. Bugün Dolar ve Euro ne kadar oldu? Aynı şekilde altın fiyatlarındaki hareketliliği de özel sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.

Dolar/TL ,geçen hafta kabine toplantısı öncesinde 18 seviyesini aşarak rekor kırdıktan sonra TL’yi özendirici önlemlerin açıklanmasıyla gerileyerek 12,25 seviyesine kadar düştü.

1 Ocak saat 10.100 itibarıyla dolar 19,94 seviyesinden işlem gördü.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL 18.40 rekorundan sert düşüşü sonrası her iki yönlü sert dalgalanmalar yaşamıştı. Kur bu sabah saat 10:00 itibarıyla 13,94 seviyesindeydi. Euro/TL 20 üzerindeki zirvesinden 15.5 civarına geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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