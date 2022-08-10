SON DAKİKA: Öğrenen hesap sordu! Şimdi tüm Türkiye'ye yayılacak; uçuk fiyat verenleri panik sardı

Emlak piyasasından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya - Ukrayna savaşından sonra bölgeden ayrılmak isteyenlerin tercih ettiği yerleşim yerlerinin başında Antalya geliyor. Yabancılara fahiş fiyattan verilen kiralık dairelerin ardından fiyatlar uçuşa geçmişti. Yüksek kira verdiğini öğrenen birçok yabancı ev sahipleriyle davalık oldu.

EV SAHİPLERİNİ PANİK SARDI KİRALAR DÜŞTÜ!

Özellikle Antalya'daki davalar, ev fiyatlarının düşmesine neden oldu. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde temkinli hareket etmek isteyen ev sahipleri kiraları düşürmeye başladı. Bu sürecin kısa süre içinde tüm Türkiye'ye yayılması bekleniyor.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan; İstanbul ve Ankara'da konuta çok fazla rağbet olduğunu belirtirken ev sahiplerinin ödenebilir rakamlar istemesi gerektiğinin altını çizdi.



