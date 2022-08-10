SON DAKİKA: Petroldeki gevşeme akaryakıta yaradı: 30 lirayı gören motorin fiyatına bir indirim daha geldi! (Güncel motorin ve benzin fiyatları)

Son dakika: Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerilemişti. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petroldeki gerileme ile akaryakıt fiyatları için beklenen indirim geldi. Peki akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim geldi? 10 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte detaylar…

SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Geçtiğimiz cumartesi günü benzinin litresi 2 lira 23 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruş düşmüştü. Şimdi ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere geçtiğimiz aylarda 30 lirayı gören motorin litre fiyatına yeni bir indirim daha yapıldı ve fiyatlar 1 lira daha aşağı çekildi. Benzin litre fiyatında ise değişiklik yapılmadı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 04 kuruş, Ankara'da 20 lira 15 kuruş ve İzmir'de 20 lira 16 kuruşa, motorinin litresi ise İstanbul'da 22 lira 37 kuruş, Ankara'da 22 lira 46 kuruş, İzmir'de ise 22 lira 47 kuruşa satılıyor.

G7’NİN ‘TAVAN FİYAT’I PETROLÜ YÜKSELTEBİLİR

Öte yandan Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Çekya ve Slovakya’ya taşıyan petrol boru hattında akışı durdurması fiyatları yeniden hareketlendirdi. G7’nin olası bir tavan uygulaması fiyatları daha da yükseltebilir. Ayrıca gelişmeler Societe Generale’e göre “zor bir kış” olacağına işaret ediyor.



