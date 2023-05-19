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  4. SON DAKİKA | Kredi kartlarıyla ilgili nakit avans kararı kaldırıldı! Tartışma yaratmıştı, Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat

SON DAKİKA | Kredi kartlarıyla ilgili nakit avans kararı kaldırıldı! Tartışma yaratmıştı, Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat

19.05.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kredi kartlarıyla ilgili tartışma yaratan nakit avans kararında yeni bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası, kredi kartlarında makro ihtiyati tedbir uygulaması kaldırıldı. Nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartı da kaldırıldı.

SON DAKİKA | Kredi kartlarıyla ilgili nakit avans kararı kaldırıldı! Tartışma yaratmıştı, Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat

Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni nakit avans kararı geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | NAKİT AVANS ÇEKİMİ SINIR KALDIRILDI

Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat yazısı gönderildi. Verilen yeni talimatla birlikte bireysel, kurumsal Kredi Kartı kullanımlarında bir sorun olmadığı açıklandı. Kredi kartlarına getirilen makroihtiyati tedbirlerin uygulamasının kaldırıldığı ve nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartının da aranmayacağı duyuruldu. Böylece kredi kartında Nakit Avans sınırı olmayacak.

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Kredi kartında 15 bin lira nakit avans sınırı getirilmişti, bu karar ortadan kaldırıldı. 15 bin liraya kadar kredi kartından nakit avans çekildiğinde bankalar menkul kıymet tesisine tabi tutulmayacaktı ancak 15 bin liranın üzerindeki nakit avans ve kredili mevduat hesabında bankalar menkul kıymet tesisine tabi tutulacaktı. Tüm uygulamalar ortadan kaldırıldı ve eski sistemde olduğu gibi nakit avans sınırı konmadı ve bankalara da menkul kıymet tesisi zorunluluğu kalktı.

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Bunun yanında kuyum harcamalarında da oluşan sınırlar kaldırıldı ve menkul kıymet tesisi zorunluluğu ortadan kalkmış oldu.


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Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...
1,36 faizi vardı, kredi kartı ile avans çekimine sınırlama!1,36 faizi vardı, kredi kartı ile avans çekimine sınırlama!
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