SON DAKİKA: Orta Doğu'da gerilim tırmandı: Dolarda tarihi zirve görüldü! Dolar kuru ne kadar oldu? (31 Temmuz 2024 dolar kuru)

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerine hareketli başlayan dövizde yükseliş hızlandı. Orta Doğu'da yaşanan gerilim piyasaları da etkiledi. Dolar/TL kurundaki yükselişi anlık olarak takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar "Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

Dolar/TL güne yükseliş ile başlayarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Dolar kurunda 33,1686 TL'ye kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı.

Dolar kuru saat 11.33 itibarıyla 33,1565 TL seviyesinde hareket ediyor.