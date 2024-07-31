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SON DAKİKA: Orta Doğu'da gerilim tırmandı: Dolarda tarihi zirve görüldü! Dolar kuru ne kadar oldu? (31 Temmuz 2024 dolar kuru)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.07.2024 11:36
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Son dakika haberi... Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi piyasaları da etkiledi. Dolarda sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. Orta Doğu'da artan gerilim sonras dolar kuru da tırmanışa geçti. Dolar/TL tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcılar dolar kurunun ne kadar olduğunu araştırırken 33,1686 TL seviyesi görüldü. 31 Temmuz 2024 dolar kuru ne kadar oldu? İşte güncel durum...

SON DAKİKA: Orta Doğu'da gerilim tırmandı: Dolarda tarihi zirve görüldü! Dolar kuru ne kadar oldu? (31 Temmuz 2024 dolar kuru)

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerine hareketli başlayan dövizde yükseliş hızlandı. Orta Doğu'da yaşanan gerilim piyasaları da etkiledi. Dolar/TL kurundaki yükselişi anlık olarak takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar "Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

Dolar/TL güne yükseliş ile başlayarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Dolar kurunda 33,1686 TL'ye kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı.

Dolar kuru saat 11.33 itibarıyla 33,1565 TL seviyesinde hareket ediyor.

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