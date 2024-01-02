Son dakika | Süper Kupa krizi sonrası tepkilere Erdoğan sert çıktı: "Bu çok açık bir sabotaj! Oyunu boşa çıkaracağız"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması” programında konuştu. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin enflasyonla mücadele politikalarına ilişkin "Son dönemde uygulamaya koyduğumuz tedbirler enflasyonun ateşini düşürmeye başladı. Yılın 2. yarısından itibaren politikalarımızın etkilerini daha net göreceğiz" açıklamasıyla dikkat çekti.
"AMACIMIZ KAZANIMLARIMIZI KORUMAK"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:
- Son dönemde patlak veren krizlerin, gerilimlerin ve sıcak çatışmaların hemen hepsi ülkemizin yakın çevresinde yaşanmaktadır. Amacımız ülkemizin ekonomik, diplomatik ve ticari kazanımlarını korumak ve daha da geliştirmektir. Ülkemizi kanlı çatışmaların tarafı haline getirmek isteyen savaş baronlarına müsaade etmedik.
SÜPER KUPA KRİZİ SONRASI MUHALEFETE YÜKLENDİ
- Çeşitli provokasyon ve art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgedeki ortaklarından, çok güçlü bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalga muhalefetin de desteğiyle bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışılıyor. Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleriyle insanlar, ülkeler, toplumlar hedef alınıyor. Sırf kökeninden dolayı insanlar aşağılanıyor.
"KARDEŞ ÜLKELERİN HEDEF ALINMASI TESADÜF DEĞİL"
- İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furyayla karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapıyor. Bu nefret dalgası Türkiye'ye yatırım yapan, deprem felaketi dahil zor zamanlarımızda yanında olan, ülkemizin en önemli ticari ortaklarından olan kardeş ülkeleri hedef alması tesadüfi değil. Burada Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız.
"BÜYÜME KOMPOZİSYONUMUZ OLUMLU YÖNDE GELİŞTİ"
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Son birkaç yıla baktığımızda tüm dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 salgını, küresel tedarik zinciri aksaklıkları, Rusya-Ukrayna savaşı bile ekonomimizin hızını kesemedi. 2022'de yüzde 5,5 oranında büyüdük. Bu büyüme oranına en büyük katkı 2,4 puanla ihracatçımızdan geldi.
- İlk defa 2021'de yüzde 1 seviyesini aşan küresel ihracattan aldığımız pay 2022'de yüzde 1,02'ye yükseldi. Geçtiğimiz yılın ilk 2 çeyreğinde bu oran yüzde 1,03'e çıktı. Büyüme kompozisyonumuz olumlu yönde gelişti. 2023'ün 3. çeyreğinde yatırımlarda yaşanan yüzde 14,7 oranındaki artış son 2 yılın en yüksek seviyesi.
ENFLASYON İÇİN 2024 AÇIKLAMASI
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Enflasyon oranları alınan onca tedbire rağmen yüksek seyretmeye devam ediyor. Üretim, istihdam ve ekonomik büyümeden taviz vermeden enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde uygulamaya koyduğumuz tedbirler enflasyonun ateşini düşürmeye başladı. Yılın 2. yarısından itibaren politikalarımızın etkilerini daha net göreceğiz. Bu sürecin sonunda inşallah enflasyon meselesini vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız.
- 2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. Bu rakamla OVP'deki 255 milyar dolarlık hedefimizi de aştık. 2023 Aralık ayında ihracatımız yüzde 0,44 artışla 23 milyar dolar oldu. 2023 ihracatı yüzde 0,6 arttı.
İŞTE İHRACATIN EN ÇOK ARTTIĞI ÜLKELER