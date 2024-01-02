Son dakika | Süper Kupa krizi sonrası tepkilere Erdoğan sert çıktı: "Bu çok açık bir sabotaj! Oyunu boşa çıkaracağız"

Enflasyon oranları alınan onca tedbire rağmen yüksek seyretmeye devam ediyor. Üretim, istihdam ve ekonomik büyümeden taviz vermeden enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde uygulamaya koyduğumuz tedbirler enflasyonun ateşini düşürmeye başladı. Yılın 2. yarısından itibaren politikalarımızın etkilerini daha net göreceğiz. Bu sürecin sonunda inşallah enflasyon meselesini vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız.