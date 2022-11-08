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Süre uzatıldı! Kur farkı zararı için tarih belli oldu: Karar Resmi Gazete’de

08.11.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirketlerin borca batık olma durumu hesabında kur farkı zararı için Resmi Gazete'de yeni bir düzenleme yapıldığı duyuruldu. Sermaye kaybında kur farkı zararına öteleme için 1 Ocak 2023 olan söz konusu zaman sınırı 1 Ocak 2024 olarak değiştirildi.

Süre uzatıldı! Kur farkı zararı için tarih belli oldu: Karar Resmi Gazete’de

Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar kapsamında, şirketlerde sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak esasları düzenleyen tebliğde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle geçici 1. maddede yapılan düzenlemeye göre, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararının tamamı 2024 yılı başına kadar dikkate alınmayacak.

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Yeni düzenlemeye göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı 2024 yılı başına kadar dikkate alınmayabilecek.


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