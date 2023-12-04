TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ORANI SONRASI DOLAR FİYATI 4 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

Dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum kasım ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Bugün döviz kurunda geçerli olan güncel rakamlara haberimizden ulaşabilirsiniz. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. İşte, 4 Aralık 2023 Pazartesi günü TÜİK'in kasım ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28,9316 TL'den yaptı.

Dolar 28,9316 alış, 28,9434 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro son kapanışını 31,4539 TL'den yaptı.

Euro bugün 31,4473 TL alış, 31,4607 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

TÜFE aylık yüzde 3.28 artarken yıllık ise 61.98 oranında arttı.Üretici fiyat endeksi ise yıllık yüzde 42.25 aylık 2.81 oldu.





