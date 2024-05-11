FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Türkiye geçen yıl 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ihraç etti

Türkiye geçen yıl 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ihraç etti

11.05.2024 16:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin geçen yıl 212 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ihraç ederek 31 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettiğini söyledi.

Türkiye geçen yıl 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ihraç etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve beraberindeki sektör temsilcileriyle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Burada yaptığı değerlendirmede, ülkenin gıda arz güvenliğinin teminatı olarak gördükleri hububat, bakliyat ve yağlı tohumlu bitkiler sektörünün gelişiminin kıymetli ve stratejik olduğuna işaret eden Yumaklı, sektör temsilcileriyle istişareye büyük önem verdiklerini aktardı.

Yumaklı, tarımda planlı üretime geçilmesi için devrim niteliğinde düzenlemeler hayata geçirdiklerini belirterek, "Kendimize bir takvim oluşturmuştuk, bu takvim halihazırda herhangi bir aksamaya meydan vermeden yürüyor. Bu konular, planlı tarımsal üretime geçilmesi, işlenmeyen arazilerin üretime kazandırılması, tarımsal üretim yapılan alanların kayıt altına alınması ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasıydı. Tarımsal üretimde hem iklim değişikliği hem de diğer hususlar konusunda dayanıklılığımızı artırmak, daha fazla üretim yaparak gıda arz güvenliğine ilişkin herhangi bir problem olmamasını sağlamak ve bunu garanti altına almak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bitkisel üretimin geçen yıl 137 milyon tona ulaştığına ve bunun Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğuna dikkati çeken Bakan İbrahim Yumaklı, şöyle devam etti:

"İnşallah bu çalışmalarımız tam manasıyla sahaya yansıdığında bu rakamları çok daha yukarılara taşıyacağız. Sözleşmeli üretim, tarımsal üretimin planlanmasında ana unsurlarından biri. Ülke genelinde yaygınlaşması, üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik pozitif bir etki oluşturacak. Hem üretim hem de sanayi kısmını da içine alan bir bütün halinde hareket etmemizin yegane yolu sözleşmeli üretimdir."

"9 FARKLI ÜLKEYE TARIM MÜŞAVİRLERİ ATADIK"

Bakan İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin, yaklaşık 9 trilyon dolarlık ticaret hacminin oluştuğu bir coğrafyada bulunduğuna, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgelerindeki en büyük tarımsal ürün ihracatçısı ülkelerden olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin geçen yıl 212 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ihraç ederek yaklaşık 31 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettiğini aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bunlar sizlerin başarınız. Bu tecrübeyi daha da etkin kullanmak gerekiyor. Bakanlık olarak bizler çok farklı vesilelerle sektörün farklı unsurlarıyla bir araya geliyoruz. Özellikle 9 farklı ülkeye tarım müşavirleri atadık. Ancak bu arkadaşlarımız sadece o ülkelerden sorumlu değil. Onlara hinterlantlar belirledik. Tarım müşavirleri başta olmak üzere Bakanlığın bütün birimleri ihracatçıların hizmeti için hazır. Elbette hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkiler sektöründe bizlere düşen önemli sorumlulukların farkındayız. Sektördeki gelişmeleri doğru bir şekilde analiz etmeye, etkin politika ve strateji belirlemeye çalışıyoruz."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uydu haberleşmesine talep artıyorUydu haberleşmesine talep artıyor
İşçiyi koruyamayan 'koruyuculara' 8,7 milyon lira cezaİşçiyi koruyamayan 'koruyuculara' 8,7 milyon lira ceza
Kripto para düzenlemesi bu hafta Meclis'e sunulacakKripto para düzenlemesi bu hafta Meclis'e sunulacak
Anahtar Kelimeler:
tarım
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme taşımıştı! Anket yapıldı: Çıkan sonuç dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme taşımıştı! Anket yapıldı: Çıkan sonuç dikkat çekti

Köylüler tesadüfen bulmuştu! Askeri helikopterlerle taşındı

Köylüler tesadüfen bulmuştu! Askeri helikopterlerle taşındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Memur zammı 3 tabloda netleşti!

Memur zammı 3 tabloda netleşti!

Maliye şimdi de POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı

Maliye şimdi de POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı

Emekliye zamda 3 formül masada

Emekliye zamda 3 formül masada

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.