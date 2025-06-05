VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2 artışla 10.711,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,1 gerileyerek 10.701,00 oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 10.684,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de gümrük tarifeleri ve iş gücü piyasasından gelen sinyallerin büyümeye yönelik riskleri tekrar artırmasıyla karışık bir seyir izlerken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Bugün Kurban Bayramı Arifesi nedeniyle Borsa İstanbul erken kapanış yapacak. Borsada işlemler saat 12.40'a kadar gerçekleştirilecek.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır