Kapalıçarşı’da altın ve dolar hareketliliği! Rekor üstüne rekor kırılıyor! Yatırımcılar yönünü fiziki alıma çevirdi: Makas açıldı…

Güne yükselişle başlayan dolar ve altın rekor tazeledi. bankalararası piyasada dolar kuru bugün yüzde 0,3'lük artışla 31,71'i görürken, Kapalıçarşı'da dolar kuru bugün 33 seviyesinin üzerini gördü.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kapalıçarşı kaynakları, özellikle dün şubat enflasyonunun yüksek gelmesi sonrasında yurt içinde vatandaşın altın talebinin arttığını, bunun da altın ticaretiyle bağlantılı olarak fiziki dolar talebini ve dolayısıyla piyasada dolar kurunda da hızlı artış olduğunu söyledi.

Kapalıçarşı'da ise gram altında 2 bin 300 TL seviyesinin üzeri görüldü.







