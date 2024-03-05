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Kapalıçarşı’da altın ve dolar hareketliliği! Rekor üstüne rekor kırılıyor! Yatırımcılar yönünü fiziki alıma çevirdi: Makas açıldı…

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.03.2024 17:05
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Döviz kurlarında ve altında yükseliş devam ederken, yatırımcılar yönünü fiziki alımlara çevirdi. Kapalıçarşı'da talep sonrası dolar kuru 33 TL seviyesini aştı.

Kapalıçarşı’da altın ve dolar hareketliliği! Rekor üstüne rekor kırılıyor! Yatırımcılar yönünü fiziki alıma çevirdi: Makas açıldı…

Güne yükselişle başlayan dolar ve altın rekor tazeledi. bankalararası piyasada dolar kuru bugün yüzde 0,3'lük artışla 31,71'i görürken, Kapalıçarşı'da dolar kuru bugün 33 seviyesinin üzerini gördü.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kapalıçarşı kaynakları, özellikle dün şubat enflasyonunun yüksek gelmesi sonrasında yurt içinde vatandaşın altın talebinin arttığını, bunun da altın ticaretiyle bağlantılı olarak fiziki dolar talebini ve dolayısıyla piyasada dolar kurunda da hızlı artış olduğunu söyledi.

Kapalıçarşı'da ise gram altında 2 bin 300 TL seviyesinin üzeri görüldü.


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döviz Altın Kapalıçarşı dolar
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