195 yıllık dev mağaza zinciri ünlü şubesini kapattı

İngiltere'nin köklü ve ikonik perakende zincirlerinden biri olan Harvey Nichols, İrlanda'daki tek şubesi olan Dublin Dundrum Town Centre mağazasının kapılarına kilit vurdu. 2005 yılından bu yana 21 yıldır aynı adreste hizmet veren ve 32 bin metrekarelik alanda üç kata yayılan dev mağazanın kapanışıyla birlikte 33 çalışan işsiz kalma riskiyle karşı karşıya.

The Sun'da yer alan habere göre; zincir, geçtiğimiz dönemde Mike Ashley’nin sahibi olduğu Frasers Group tarafından yaklaşık 40 milyon sterlinlik bir işlemle iflasın eşiğinden kurtarılmıştı. Bu satın alım kapsama altı mağazayı dahil etmiş, Dublin şubesinin de destekleneceği açıklanmıştı. Ancak yürütülen görüşmelerin ardından borçlarını ödeyemez duruma gelen Dublin şubesine memurlar görevlendirildi.

İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne sunulan belgelere göre, mağazanın pandemi döneminde uğradığı zararları telafi edemediği ortaya çıktı. Yıllık kira gideri yaklaşık 1 milyon sterlini bulurken, 2026 mali yılı sonu itibarıyla net yükümlülüklerinin 24,09 milyon sterline ulaştığı belirtildi.

Açıldığı ilk dönemde alışveriş merkezinin ana kiracısı olan mağazanın kapanmasıyla birlikte Harvey Nichols müşterilerinin, markanın fiziksel mağazalarını ziyaret etmek için artık İngiltere veya İskoçya’ya seyahat etmesi gerekecek.