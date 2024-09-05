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  4. 220 TL'ye aldığı ikinci el takı kutusundan çıkanla şaşkına döndü! Binlerce lira değerinde...

220 TL'ye aldığı ikinci el takı kutusundan çıkanla şaşkına döndü! Binlerce lira değerinde...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.09.2024 10:49
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İngiltere'de ikinci el eşyalar satın almayı seven bir kadın 5 sterlin yani yaklaşık 220 TL'ye satın aldığı bir mücevher kutusunun içinden çıkan yüzükle adeta şaşkına döndü. Kadın, yüzüğün fiyatını bir kuyumcuya sorunca fiyatının değerinin binlerce lira olduğunu öğrendi. Kadın yüzüğün yenisinin yaklaşık 200 sterline yani yaklaşık 9 bin TL'ye mal olacağını, hurdaya ayırıp altına çevirmek isterse de yaklaşık 80 sterlin yani yaklaşık 3500 TL edeceğini söyledi.

İngiltere'de yaşayan bir kadının yardım amaçlı bir mağazadan 5 sterline aldığı ikinci el mücevher kutusundan çıkanlar şaşkına çevirdi. Kutudan çıkanları TikTok'taki bir videoyla gösteren kadın, özellikle bir yüzüğe odaklandı. 5 sterlinlik kutudan çıkan yüzüğün gerçek değeri ise şaşırttı. Çünkü yüzüğün değerinin 100 sterlinden yani yaklaşık 4400 TL'den fazla olduğunu söyledi.

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The Sun'da yer alan habere göre; kadın mücevher kutusunu ve içindekileri yalnızca 5 sterline satın aldı. Sosyal medyada viral olan videoda kadın takı kutusunun içinden çıkanları tek tek gösterdi.

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Videoda pembe kadife bir yüzeyi olan kutuyu gösteren kadın, öncelikle kutunun içinden "Asla takmam" diyeceği bir tahta kolyeyi gösterdi. Sırasıyla içindeki kolye, bilezik ve broşları gösteren kadın sonrasında beğendiği bir yüzüğü de takipçilerine anlattı.

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YÜZÜKTEKİ O DETAY DİKKATİNİ ÇEKTİ

Ancak kadının asıl ilgisini çeken bir başka yüzük oldu. Kadın yüzüğe bakınca ve iç tarafını inceleyince "Bir kuyumcuya götüreceğim, bakalım ne diyecekler" dedi. Devamında kadının yaptırdığı profesyonel inceleme sonucunda taşın topaz olduğu ortaya çıktı. Kadına ayrıca yüzüğün 9 ayar altından olduğu da söylendi.

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Kadın, "Yenisini satın almak yaklaşık 200 sterline mal olur, hurdaya ayırıp altına çevirmek istersem yaklaşık 50 ila 80 sterlin arası bir maliyeti olur" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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