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242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debenhams'dan kötü haber

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2020 14:38 | Son Güncelleme

İngiltere'nin 242 yıllık perakende giyim ve ev eşyaları mağazası Debenhams'ın, şirketi alacak bir alıcının çıkmaması üzerine tasfiye edileceği açıklandı. İngiltere'de 124 mağazası ve 12 bin çalışanı olan Debenhams'ın iflası, önceki gün Philip Green'in Arcadia moda grubu şirketinin tasfiye sürecine girerek, yaklaşık 13 bin kişinin işini kaybedeceğinin sinyalini vermesinden sonra geldi.

242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debenhams'dan kötü haber

İngiliz perakende şirketi Debenhams'ın, şirketi alacak bir alıcının çıkmaması üzerine tasfiye edileceği açıklandı.

Debenhams'ın faaliyetlerinin giderek azaltılacağını açıklayan ticari danışmanlık şirketi FRP Advisory, bu süre esnasında şirketin tamamı ya da bir bölümünü satın almak isteyenlerin tekliflerine açık olacaklarını belirtti.

İngiltere'de 124 mağazası ve 12,000 çalışanı olan Debenhams'ın iflası, önceki gün Philip Green'in Arcadia moda grubu şirketinin tasfiye sürecine girerek, yaklaşık 13,000 kişinin işini kaybedeceğinin sinyalini vermesinden sonra geldi.

KAYNAK:REUTERS

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