Doğal gaz faturası kabarmasın! Kombi kullanımında tasarruf için etkili yöntemler

Havaların soğumasıyla birlikte evlerde ısınma ihtiyacı artarken, kombi kullanımı da yeniden gündemin üst sıralarına çıkıyor. Kış aylarında yükselen enerji giderlerini kontrol altında tutmak isteyenler ise “Kombi nasıl daha az yakar?” ve “Doğal gaz faturası nasıl düşürülür?” sorularına yanıt arıyor.

Kombi kullanımında tasarruf yalnızca cihazın derecesini değiştirmekle sağlanmıyor. Evin ısı yalıtımı, peteklerin konumu, oda sıcaklığının kontrolü, havalandırma alışkanlıkları ve kombinin bakım durumu da toplam tüketim üzerinde etkili oluyor. Bu nedenle daha düşük fatura için birkaç farklı noktaya aynı anda dikkat etmek gerekiyor.

KOMBİYİ GEREĞİNDEN YÜKSEK SICAKLIKTA ÇALIŞTIRMAYIN

Kombiyi yüksek derecede çalıştırmak evin daha hızlı ısınmasını sağlayabilir ancak bu yöntem her ev için daha ekonomik bir kullanım anlamına gelmiyor. İhtiyaçtan daha yüksek sıcaklıkta çalıştırılan sistem, gereksiz enerji tüketimine neden olabiliyor.

Bu noktada kombinin kalorifer suyu sıcaklığı ile odanın gerçek sıcaklığını birbirinden ayırmak gerekiyor. Kombide görülen derece, doğrudan odanın kaç derece olduğunu göstermiyor. Evin büyüklüğü, cephe durumu, yalıtım seviyesi, radyatör sayısı ve dışarıdaki hava sıcaklığı gibi unsurlar uygun ayarın değişmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle tek bir kombi sıcaklığını bütün evler için “ideal” kabul etmek yerine, yaşam alanının yeterli seviyede ısınmasını sağlayan ayarın bulunması daha doğru bir yaklaşım oluyor.

PETEKLERİN ÖNÜNÜ KAPATMAYIN, ISI KAYBINI AZALTIN

Kombinin ürettiği ısının verimli kullanılabilmesi için peteklerin çevresindeki alanın da doğru düzenlenmesi gerekiyor. Radyatörlerin önüne büyük mobilyalar yerleştirilmesi veya ısının odanın içine yayılmasını engelleyecek şekilde perdelerle kapatılması, sıcak havanın dolaşımını olumsuz etkileyebiliyor.

Evin sıcaklığını korumak açısından pencere ve kapılardaki hava sızıntıları da dikkate alınmalı. Özellikle soğuk havanın içeri girdiği noktaların kontrol edilmesi, içeride oluşan ısının daha uzun süre korunmasına yardımcı olabilir.

Burada en önemli unsurlardan biri ise yalıtım. Dışarıya fazla ısı kaybeden bir evde kombinin daha uzun süre çalışması gerekebiliyor. Bu nedenle pencere, kapı, duvar ve çatı gibi alanlardaki yalıtım koşulları doğal gaz tüketimini etkileyen temel faktörler arasında bulunuyor.

ODA TERMOSTATI VE TERMOSTATİK VANA KULLANIMI ÖNE ÇIKIYOR

Kombi tasarrufunda sıcaklığın kontrol altında tutulması da önemli bir yere sahip. Oda termostatı, ortamın sıcaklığını takip ederek kombinin ihtiyaç doğrultusunda çalışmasına yardımcı oluyor. Böylece oda istenilen sıcaklığa ulaştığında cihazın gereksiz şekilde çalışmasının önüne geçilebiliyor.

Termostatik vanalar ise odalar arasında farklı sıcaklık seviyeleri belirlenmesine imkan tanıyor. Evin bütün bölümlerinin aynı ölçüde kullanılmadığı durumlarda bu özellik daha kontrollü bir ısınma sağlayabiliyor.

Ancak termostatın veya termostatik vananın doğru konumlandırılması gerekiyor. Isı kaynaklarının hemen yanına yerleştirilen bir termostat, bulunduğu alanın sıcaklığını gerçek yaşam alanından farklı algılayabilir. Bu nedenle cihazların kullanım ve montaj talimatlarına uygun şekilde konumlandırılması önem taşıyor.

KOMBİ BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Doğal gaz tüketimini etkileyen konulardan biri de kombi ve ısıtma sisteminin genel durumudur. Düzenli bakım, cihazın çalışma performansının kontrol edilmesine ve olası problemlerin erken fark edilmesine yardımcı olabilir.

Peteklerin bazı bölümlerinin yeterince ısınmaması, evin beklenen seviyede sıcak olmaması veya kombinin normalden farklı çalışması halinde yalnızca sıcaklık derecesini artırmak çözüm olmayabilir. Bu tür durumlarda cihazın, radyatörlerin ve tesisatın kontrol edilmesi gerekebilir.

Evi havalandırırken de ısının gereksiz yere kaybedilmemesine dikkat edilebilir. Kış aylarında pencerelerin uzun süre açık bırakılması yerine kısa süreli ve etkili havalandırma yapılması, içerideki sıcaklığın daha fazla korunmasına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak kombi maliyetini düşürmek için tek bir ayara odaklanmak yerine, evin ısı kaybını azaltmak ve mevcut enerjiyi daha verimli kullanmak gerekiyor. Kombinin uygun sıcaklıkta çalıştırılması, peteklerin önünün açık tutulması, yalıtımın güçlendirilmesi, oda sıcaklığının kontrol edilmesi ve bakımın aksatılmaması doğal gaz kullanımında tasarruf sağlamak isteyenlerin dikkat edebileceği başlıca noktalar arasında yer alıyor.

Tasarruf miktarının ise her evde aynı olması beklenmiyor. Dairenin büyüklüğü, bulunduğu kat, cephe, yalıtım durumu, kullanılan kombi ve radyatör sistemi ile kişisel kullanım alışkanlıkları tüketim miktarını doğrudan etkileyebiliyor.