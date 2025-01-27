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2500 yıllık, 1 kg ve altından... Paha biçilemiyor! Bir çocuk bulmuştu, patlayıcıyla çaldılar, o ülke alarma geçti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.01.2025 10:37
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Hollanda'da yaşanan bir soygun olayı ülkeyi adeta ayağa kaldırdı. Hollanda polisinin alarma geçtiği olayda; Drents Müzesi'ndeki 2500 yıllık tarihi altın miğfer ve üç kraliyet bileziği, patlayıcı kullanılarak müzenin kapısının açılmasıyla çalındı. Romanya'nın en değerli arkeolojik bulgularından olan miğfer 1927 yılında bir çocuk tarafından bulunmuştu. Eserler, Hollanda'da sergilenmek üzere Romanya'dan getirilmişti. Müze müdürü "Kara bir gün. Büyük mahcubiyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

2500 yıllık, 1 kg ve altından... Paha biçilemiyor! Bir çocuk bulmuştu, patlayıcıyla çaldılar, o ülke alarma geçti

Hollanda'da 1 kilogram ağırlığında 2500 yıllık altın miğfer çalındı. Romanya'dan sergilenmek üzere Hollanda'nın Assen kentindeki Drents Müzesi'ne getirilen tarihi altın miğfer ve üç kraliyet bileziğinin de yer aldığı bazı eserlerin çalındığı bildirildi.

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MÜZENİN KAPISINI PATLAYICI KULLANARAK AÇTILAR

ATV Haber'de yer alan habere göre; film gibi soygun klişesi Hollanda'da gerçek oldu. Hollandalı yetkililer ve sosyal medya kullanıcıları, olayın görüntülerini izleyince şaşkına döndü. Zira soyguncular Romanya'daki 15 müzeden 600 eserin sergilendiği Drents Müzesi'nin kapısını gece yarısı patlayıcı kullanarak açtı. Çalınan dört eser arasında 2500 yıllık bir altın miğferin de olması ülkeyi alarma geçirdi.

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ALTIN MİĞFERE PAHA BİÇİLEMİYOR

Romanya'nın en değerli arkeolojik bulgularından olan miğfer 1927 yılında bir çocuk tarafından bulundu. 1 kilo ağırlığında Dacia Kralına ait olduğu düşünülen miğfer paha biçilemiyor. Yetkililer soyguncuların aracını yanmış halde buldu ve şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor.

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AA'da yer alan habere göre ise; Hollanda polisi, Assen kentindeki Drents Müzesi'ne düzenlenen soygunda, aralarında Romanya'nın en değerli tarihi eserlerinden Cotofeneşti Altın Miğferi ve üç kraliyet bileziğinin de bulunduğu objelerin çalındığını duyurdu.

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GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, müze kapısının saat 03.45'te patlayıcı kullanılarak açıldığı ve soygunun birden fazla kişi tarafından yapıldığı belirtildi. Polis, müzenin yakınlarında yanmış halde bulunan bir aracın soygunla bağlantılı olabileceğini araştırırken failleri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatıldığı kaydedildi.

AA-20250125-36863376-36863372-ROMANYADAN_HOLLANDADAKI_MUZEYE_GETIRILEN_TARIHI_ALTIN_MIGFER_VE_BILEZIKLER_CALINDI

ROMANYA’NIN EN ÖNEMLİ ESERLERİNDEN BİRİ SOYGUNDA ÇALINDI

Drents Müzesinden yapılan yazılı açıklamada, Romanya Ulusal Tarih Müzesi'nden ödünç alınan ve MÖ 450'ye dayanan Cotofeneşti Altın Miğferi ile üç Dacian kraliyet bileziğinin çalındığı doğrulandı.

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"MEKLEKTAŞLARIMIZA KARŞI BÜYÜK MAHCUBİYET DUYUYORUZ"

Açıklamada, Müze Müdürü Harry Tupan'ın "Bu, hem Assen'deki Drents Müzesi hem de Bükreş'teki Romanya Ulusal Tarih Müzesi için kara bir gün. Dün gece yaşanan olaylar nedeniyle derinden sarsıldık. Rumen meslektaşlarımıza karşı büyük mahcubiyet duyuyoruz." ifadelerine yer verilirken müzenin hafta sonu ziyarete kapatıldığı aktarıldı.

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Hollanda'da Haziran 2022'de TEFAF Sanat Sergisi'nde, ziyaretçilerin bulunduğu sırada 4 hırsız tarafından çalınan 2 elmas mücevher, yaklaşık iki yıl sonra Mayıs 2024'te ele geçirilebilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Altın soygun
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