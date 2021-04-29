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AB, 3 bankaya "kartel" cezası kesti

29.04.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole ve Credit Suisse'e 28 milyon euronun üzerinde ceza kesti.

AB, 3 bankaya "kartel" cezası kesti

Avrupa Birliği (AB), yatırım firmaları Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse ve Deutsche Bank'ın tahvil ticaretinde kartel oluşturduğunu, 3'ünün 28 milyon euronun üzerinde para cezası aldığını, 1'inin ise karteli ifşa ettiği için ceza almaktan kurtulduğunu duyurdu.

AB Komisyonu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse ve Deutsche Bank'ın Avrupa'daki ikincil piyasalarda dolar cinsinden devlet tahvilleri ticaretinde kartel oluşturduklarının belirlendiğini açıkladı.

'AB REKABET KURALLARINA AYKIRI'

Söz konusu 4 yatırım firmasının tahvil alım satım stratejilerinde gizli anlaşma yaptıkları, hassas bilgileri paylaştıkları ve fiyatları koordine ettikleri belirtilen açıklamada, kartelin Avrupa'daki finans piyasalarını zarara uğrattığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu davranışların AB rekabet kurallarına aykırı olduğuna işaret edilerek, Bank of America Merrill Lynch'in 12 milyon 642 bin euro, Credit Suisse'in 11 milyon 859 bin euro, Credit Agricole'nin 3 milyon 993 bin euro para cezasına çarptırıldığı, Deutsche Bank'ın ise karteli ifşa ettiği gerekçesiyle para cezası almadığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Amerika
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