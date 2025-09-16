FİNANS

AB'de saatlik iş gücü maliyeti yüzde 4 arttı

Avrupa Birliği'nde iş gücü maliyetleri yükselmeye devam ediyor. 2025 yılı ikinci çeyreğinde önemli artışlar kaydedildi.

AB'de saatlik iş gücü maliyeti yüzde 4 arttı

Brüksel'den gelen verilere göre, Avrupa Birliği'nde saatlik iş gücü maliyeti, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2025 yılı ikinci çeyreğine ait saatlik işçi maliyetleri verilerini açıkladı.

Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, yüzde 3,6 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkedeki saatlik iş gücü maliyeti ortalaması ise yüzde 4 yükseldi. Sanayi sektöründe yüzde 3,9, inşaat sektöründe yüzde 4,8 ve hizmet sektöründe yüzde 4,6 artış görüldü.

İşçi maliyetleri en fazla artan ülke yüzde 13,4 ile Bulgaristan oldu. Macaristan yüzde 11, Romanya ise yüzde 10,4 ile onu takip etti.

Almanya'da iş gücü maliyetleri yüzde 3,8, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya ve İspanya'da yüzde 3,4 arttı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

