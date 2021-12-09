ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta için 222,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 227,000 olarak revize edildi.

BEKLENTİ 215 BİN SEVİYESİNDEYDİ

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 215,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 218,750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 1.992 milyon seviyesine yükseldi. (Reuters)



