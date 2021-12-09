FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

09.12.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 184,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta için 222,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 227,000 olarak revize edildi.

BEKLENTİ 215 BİN SEVİYESİNDEYDİ

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 215,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 218,750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 1.992 milyon seviyesine yükseldi. (Reuters)

Vatandaş dövizdeki yükselişi değerlendirdi, mevduatı azaldıVatandaş dövizdeki yükselişi değerlendirdi, mevduatı azaldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Yener'den cesur klip! Hande Yener'den cesur klip!
PARTNER "Evet, ihanet ettim" "Evet, ihanet ettim"
Vatandaşların döviz mevduatı azaldıVatandaşların döviz mevduatı azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Asgari ücret ne olacak? İşçi ve işverenin talebi belli oldu

Asgari ücret ne olacak? İşçi ve işverenin talebi belli oldu

Pişkin sözler: Öldürmek isteseydim öldürürdüm

Pişkin sözler: Öldürmek isteseydim öldürürdüm

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

Taşıma ücretlerine de zam talebi geldi

Taşıma ücretlerine de zam talebi geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.