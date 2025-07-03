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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 28 Haziran ile biten haftada 233 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Haziran ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalışla 233 bin oldu.

Piyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısının 240 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 236 binden 237 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 750 azalarak 241 bin 500'e indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 21 Haziran ile biten haftada değişim göstermeyerek 1 milyon 964 bin olurken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam etti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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