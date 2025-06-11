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ABD'de kritik veri açıklandı! Sürpriz oldu... Enflasyon beklentilerin altında arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

ABD'de kritik veri açıklandı! Sürpriz oldu... Enflasyon beklentilerin altında arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun bu dönemde nisanda olduğu gibi aylık yüzde 0,2 olması yönündeydi.

Ülkede TÜFE, mayısta yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı.

Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması bekleniyordu. Yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,3 ile Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetmişti.

BARINMA MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Barınma maliyetleri, mayısta aylık yüzde 0,3 artarak tüm kalemlerdeki aylık artışta etkili başlıca faktör oldu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 3,9 yükseldi.

Aynı dönemde gıda fiyatları aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,9 arttı.

Enerji maliyetleri ise mayısta aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 3,5 düştü.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık 2,8 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönündeydi.

Çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon abd
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