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ABD'de özel sektör istihdamında 2 yılın en düşük artışı

30.11.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin altında artış gösterdi. ABD'de özel sektör istihdamı Kasım'da yaklaşık 2 yılın en düşük artışını kaydetti.

ABD'de özel sektör istihdamında 2 yılın en düşük artışı

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin altında artış gösterdi. ABD'de özel sektör istihdamı Kasım'da yaklaşık 2 yılın en düşük artışını kaydetti.

ADP'nin Stanford Digital Economy Lab. işbirliği ile hazırlandığı rapora göre, Kasım ayında özel sektörde istihdam 127 bin arttı. Piyasalarda beklenti 190 bin artış olacağı yönündeydi.

İstihdam küçük işletmelerde 51 bin, büyük boy işletmelerde 68 bin azalırken, orta boy işletmelerde 246 bin artış gösterdi. Üretim sektörünün istihdamı 86 bin azalırken, hizmet sektörünün istihdamı 213 bin yukarı geldi.

Tarım dışı istihdam rakamları Cuma günü açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
istihdam abd

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