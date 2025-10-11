ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes verileri yayımlandı.
Verilere göre, 3-10 Ekim haftasında sondaj kulesi sayısı 418'ye geriledi.
Geçen yıl ise ABD'deki sayılar 63 azalmıştı.
Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü 65,22 dolardan kapandı.
Cuma günü Brent petrolün varil fiyatı 62,73 dolar seviyesine geriledi.
Batı Teksas tipi ham petrol fiyatı da benzer bir dalgalanma yaşadı.
Cuma gününde WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 58,90 dolar oldu.
Perşembe günü ise WTI varili 61,51 dolar seviyesinde kapanmıştı. (AA)
