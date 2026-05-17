ABD'de tarihi grev! 3 bin 500 işçi iş bıraktı: Seferler durdu

New York'ta maaş ve sağlık sigortası anlaşmazlığı nedeniyle demir yolu işçileri greve gitti. Yaklaşık 300 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

CNN televizyonunun haberine göre, demir yolu işçilerini temsil eden 5 sendika ve LIRR'ı işleten kamu kuruluşu arasında yapılan görüşmelerde, maaş artışı ve sağlık sigortası primleri konularında uzlaşı sağlanamadı.

Sendikaların grev kararı alması nedeniyle banliyö demir yolu sistemindeki tüm hatlarda tren seferleri durduruldu.

Yerel medyadaki haberlerde, söz konusu 5 sendikanın LIRR bünyesindeki 3 bin 500 işçiyi temsil ettiğine ve bu grevin 1994'ten beri bu demir yolu sisteminde ilk grev olduğuna dikkat çekildi.

Grevin, New York eyaletine bağlı Long Island bölgesi ile New York kenti arasında seyahat eden günlük yaklaşık 300 bin yolcuyu etkilemesi bekleniyor.

LIRR sistemindeki hatlar, ABD'nin en yoğun banliyö demir yolu sistemlerinden biri olarak biliniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler: grev abd
grev abd
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

