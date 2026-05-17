Havalimanında yeni dönem yarın başlıyor: Bir ilk olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın, 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemi olan "Advanced ATC Tower" ile hizmet vermeye başlayacağını belirterek, "Yoğun yaz sezonunda Antalya Havalimanı'ndaki trafik akışını daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yöneteceğiz." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Antalya Havalimanı'nın, 18 Mayıs itibarıyla ileri seviye hava trafik kontrol sistemi olan "Advanced ATC Tower" ile hizmet vermeye başlayacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile EUROCONTROL Network Manager arasında yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda Antalya Havalimanı'mız, Avrupa hava trafik ağına Advanced ATC Tower konseptiyle entegre edilen ilk Türk havalimanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu sistemin hava trafik kontrol kulesinde üretilen operasyonel bilgilerin EUROCONTROL sistemine gerçek zamanlı aktarılmasını sağladığını vurgulayan Uraloğlu, pushback, taksi süreci, pist kullanımı, kalkış sırası ve gerçekleşen kalkış zamanı gibi kritik operasyonel verilerin doğrudan Avrupa hava trafik ağına iletilebileceğinin altını çizdi.

Uraloğlu, böylece yalnızca uçuş planı verilerine bağlı kalmadan gerçek operasyonel veriler üzerinden dinamik trafik yönetimi sağlanacağına işaret ederek, sistem kapsamında EUROCONTROL ile B2B (şirketten şirkete) bağlantısı üzerinden hava trafik kontrol-kalkış planlama bilgisi (ATC-DPI) mesajlarının gönderileceğini belirtti.

Söz konusu teknik entegrasyon altyapısının iki kurumun sistemleri arasında insan müdahalesine ihtiyaç duyulmadan güvenli ve otomatik bilgi alışverişi yapılmasına imkan sağlayacağını kaydeden Uraloğlu, ATC-DPI mesajlarının uçakların kalkış operasyonlarına ilişkin güncel bilgilerin EUROCONTROL Network Manager sistemine aktarılmasını sağlayacağının altını çizdi.

Bakan Uraloğlu, sistem sayesinde uçuşların Avrupa hava trafik ağı içerisindeki operasyonel yönetiminin daha doğru, dinamik ve gerçek zamanlı veriler üzerinden gerçekleştirileceğini bildirerek, "Yoğun yaz sezonunda Antalya Havalimanı'ndaki trafik akışını daha etkin, verimli ve koordineli şekilde yöneteceğiz." ifadesini kullandı.

Advanced ATC Tower uygulamasının klasik uçuş planı temelli yapıdan gerçek operasyonel veriye dayalı dinamik hava trafik yönetimine geçiş açısından önemli dönüşüm olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, sistemin uçuş gecikmelerinin daha etkin yönetilmesine, trafik akış yönetiminin iyileştirilmesine ve hava yolları ile hava trafik kontrol birimleri arasındaki operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Uraloğlu, Avrupa'nın en yoğun turizm ve charter operasyonlarından birine sahip Antalya Havalimanı'nın, yürütülen çalışmalar sonucunda, Avrupa'daki en büyük ve yoğun Advanced ATC Tower operasyonlarından birini gerçekleştiren meydanlardan biri haline gelmesini beklediklerini belirterek, Antalya'nın hava trafik yönetiminde Avrupa'nın öne çıkan merkezlerinden olacağını ifade etti.

YERLİ VE MİLLİ DİJİTAL ALTYAPI KESİNTİSİZ BİLGİ AKIŞINI SAĞLAYACAK

DHMİ ve TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen yerli ve milli Elektronik Uçuş Stripi-Dijital Hava Trafik Kontrolörü Kalkış Müsaadesi (EFS/DCL) altyapısının Advanced ATC Tower sistemi sayesinde EUROCONTROL sistemleriyle daha ileri seviyede entegre edildiğini kaydeden Uraloğlu, EFS/DCL altyapısının bugün itibarıyla Türkiye genelinde 35 havalimanında aktif olarak kullanıldığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, EFS sisteminin hava trafik kontrolörlerinin uçuşlara ilişkin operasyonel bilgileri dijital ortamda takip etmesini sağladığına da değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"DCL ise kalkış müsaadesi süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesine imkan tanıyor. Bu sistem sayesinde Advanced ATC Tower uygulaması için gerekli operasyonel bilgi akışı da kesintisiz şekilde sağlanıyor. Türkiye, sivil havacılıkta milli yazılım ve donanımlarla önemli teknolojik atılım gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde tüm havalimanlarında EFS kurulum ve eğitimlerinin tamamlanmasını hedefliyoruz. Havalimanlarımızı milli yazılımla donatmaya devam ediyoruz. Böylece Türkiye'nin hava trafik yönetimi altyapısının Avrupa hava trafik ağı ile gerçek zamanlı ve operasyon bazlı entegrasyonu önemli ölçüde güçlenecek."

Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında da Advanced ATC Tower sertifikasyon çalışmalarının devam ettiğini bildiren Uraloğlu, söz konusu havalimanlarının da bu yıl içerisinde sertifikalarını alarak hizmet vermeye başlamalarının hedeflendiğini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya havalimanı Abdulkadir Uraloğlu
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

