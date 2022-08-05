ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı! Beklentilerin iki katını aştı

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin oldukça üzerinde geldi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında tarım dışı istihdam 528 bin arttı. Piyasa beklentisi 258 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi Mayıs ayı için 384 bin seviyesinden 386 bine, Haziran ayı için 372 bin seviyesinden 398 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 471 bin ile piyasa beklentisi olan 230 binin üzerine çıktı. Kamuda istihdamında artış 57 bin olarak açıklandı.

İstihdam imalat sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe 32 bin, madencilik sektöründe 7 bin yukarı geldi.

İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,5 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,7 olarak kaldı.

ABD Merkez Bankası(Fed), son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl için yüzde 3,9, gelecek yıl için yüzde 4,1, 2024 için yüzde 4,0 ve 2025 yılı için yüzde 5,2 olarak tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 2,6 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,47, yıllık yüzde 5,22 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,9 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise değişmeyerek 34,6 saat oldu.

Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,2'den yüzde 62,1'e indi.

