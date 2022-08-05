FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı! Beklentilerin iki katını aştı

ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı! Beklentilerin iki katını aştı

05.08.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların merakla beklediği kritik tarım dışı istihdam verisi açıklandı. ABD'de Temmuz ayında tarım dışı istihdam 528 bin arttı.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı! Beklentilerin iki katını aştı

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin oldukça üzerinde geldi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında tarım dışı istihdam 528 bin arttı. Piyasa beklentisi 258 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi Mayıs ayı için 384 bin seviyesinden 386 bine, Haziran ayı için 372 bin seviyesinden 398 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 471 bin ile piyasa beklentisi olan 230 binin üzerine çıktı. Kamuda istihdamında artış 57 bin olarak açıklandı.

İstihdam imalat sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe 32 bin, madencilik sektöründe 7 bin yukarı geldi.

İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,5 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,7 olarak kaldı.

ABD Merkez Bankası(Fed), son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl için yüzde 3,9, gelecek yıl için yüzde 4,1, 2024 için yüzde 4,0 ve 2025 yılı için yüzde 5,2 olarak tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 2,6 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,47, yıllık yüzde 5,22 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,9 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise değişmeyerek 34,6 saat oldu.

Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,2'den yüzde 62,1'e indi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ülkeden petrol adımı! Suudi Arabistan ve BAE...İki ülkeden petrol adımı! Suudi Arabistan ve BAE...
Emekli promosyonlarında bilinmeyen detay!Emekli promosyonlarında bilinmeyen detay!
Bakan Nebati canlı yayında tarih verdi! "Cumhurbaşkanı Kabine'de açıklayacak"Bakan Nebati canlı yayında tarih verdi! "Cumhurbaşkanı Kabine'de açıklayacak"
Anahtar Kelimeler:
abd tarım dışı istihdam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

En fazla döviz alan iller belli oldu!

En fazla döviz alan iller belli oldu!

Yüzde 25 indirim yapıldı! İşte yeni fiyatlar....

Yüzde 25 indirim yapıldı! İşte yeni fiyatlar....

EYT’de dikkat çeken yeni detay!

EYT’de dikkat çeken yeni detay!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

“Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.