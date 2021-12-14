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ABD'de üretici enflasyonu rekor seviyeye yükseldi

14.12.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de üretici fiyatları tedarik sıkıntılarının devam etmesiyle Kasım ayında ÜFE yıllık bazda yüzde 9.6 arttı. Böylelikle 2010 yılından bu yana yıllık bazda yaşanan en büyük artışı kaydetti.

ABD'de üretici enflasyonu rekor seviyeye yükseldi

ABD'de üretici fiyatları tedarik sıkıntılarının devam etmesiyle Kasım ayında ÜFE yıllık bazda yüzde 9.6 arttı. Böylelikle 2010 yılından bu yana yıllık bazda yaşanan en büyük artışı kaydetti.

Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre ÜFE Kasım’da tahminleri aşarak aylık yüzde 0.8, yıllık yüzde 9.6 arttı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 9.2 artıştı.

Çekirdek ÜFE yüzde 0.7 artarken yıllık bazda yüzde 7.7 ile rekor artış kaydetti. Bu sene nakliyat sıkıntıları, talep artışı gibi nedenlerle hammadde maliyetleri ciddi biçimde arttı. Bugün açıklanan ÜFE rakamlarının, gelecek aylarda tüketici fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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