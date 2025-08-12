FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

ABD enflasyon verisi belli oldu!

Piyasalar tarafından merakla beklenen ABD enflasyon verileri belli oldu. ABD'de TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde arttı.

ABD enflasyon verisi belli oldu!

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklanmıştı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı. (AA)

ABD enflasyon verisi belli oldu! 1

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinde üretiyor 1 günde tamamlıyor!Evinde üretiyor 1 günde tamamlıyor!
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aylık 12 Bin TL'ye özel öğretmen arayan aile gündem oldu!

Aylık 12 Bin TL'ye özel öğretmen arayan aile gündem oldu!

Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

Türk halk müziğinin efsane isminin kardeşi zor durumda! 'Başımı sokacak bir çatı arıyorum'

Türk halk müziğinin efsane isminin kardeşi zor durumda! 'Başımı sokacak bir çatı arıyorum'

Hükümet ilk zam oranını açıkladı!

Hükümet ilk zam oranını açıkladı!

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

'Altının kaderi belirlenmiş olacak' O günü işaret etti!

'Altının kaderi belirlenmiş olacak' O günü işaret etti!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.