ABD federal hükümeti kapandı: Küresel piyasalar alarmda, Fed faiz indirimleri tehlikede

Bütçe Anlaşmazlığı Washington'ı Felç Etti, 750 Bin Çalışan Ücretsiz İzne Çıkarılabilir

ABD'de federal hükümet, yeni mali yılın başlamasıyla birlikte bütçe krizi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlık, özellikle sağlık harcamaları ve Obamacare sübvansiyonları konusunda yoğunlaşırken, Kongre geçici bütçe tasarısını onaylayamadı. Bu durum, 2018-2019 yıllarında yaşanan ve beş hafta süren kapanmadan sonraki ilk hükümet kapanması olarak kayıtlara geçti.

Beyaz Saray Bütçe Ofisi, federal kurumlara kapanma planlarını uygulamaları yönünde talimat verirken, ABD Kongresi Bütçe Ofisi, yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceğini duyurdu. Kapanmanın ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor. Demokratların sağlık harcamalarına yönelik talepleri ile Cumhuriyetçilerin mevcut bütçe düzeyini sürdürme ısrarı, uzlaşmazlığı derinleştiren temel faktörler olarak öne çıkıyor. Salı akşamı yapılan son oylamada Cumhuriyetçiler, Demokratların engelini aşmak için gerekli olan 60 oyu bulamadı ve tasarı 45’e karşı 55 oyla reddedildi.

Bu durum, küresel piyasalarda tedirginliğe yol açarken, yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor. Analistler, hükümetin kapalı kalması nedeniyle özellikle tarım dışı istihdam gibi kritik ekonomik verilerin gecikebileceği uyarısında bulunuyor. Bu gecikmeler, piyasalardaki belirsizliği artırarak yatırım kararlarını zorlaştırabilir.

ABD'de yaşanan hükümet kapanması, sadece ülke içinde değil, küresel ölçekte de yankı uyandırıyor. Ekonomik verilerin gecikme riski, FED'in faiz politikalarını etkileyebileceği gibi, piyasalardaki dalgalanmalar da yatırımcıları tedirgin ediyor. Kapanmanın ne kadar süreceği ve tarafların ne zaman uzlaşmaya varacağı, önümüzdeki günlerde piyasaların seyrini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.