FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

ABD federal hükümeti kapandı: Küresel piyasalar alarmda, Fed faiz indirimleri tehlikede

ABD'de federal hükümet, Kongre'nin bütçe konusunda anlaşamaması sonucu kapandı. Bu durum, küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açarken, FED'in faiz indirimlerini erteleme ihtimalini de beraberinde getirdi. Yaklaşık 750 bin federal çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği belirtiliyor.

ABD federal hükümeti kapandı: Küresel piyasalar alarmda, Fed faiz indirimleri tehlikede

Bütçe Anlaşmazlığı Washington'ı Felç Etti, 750 Bin Çalışan Ücretsiz İzne Çıkarılabilir

ABD'de federal hükümet, yeni mali yılın başlamasıyla birlikte bütçe krizi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlık, özellikle sağlık harcamaları ve Obamacare sübvansiyonları konusunda yoğunlaşırken, Kongre geçici bütçe tasarısını onaylayamadı. Bu durum, 2018-2019 yıllarında yaşanan ve beş hafta süren kapanmadan sonraki ilk hükümet kapanması olarak kayıtlara geçti.

Beyaz Saray Bütçe Ofisi, federal kurumlara kapanma planlarını uygulamaları yönünde talimat verirken, ABD Kongresi Bütçe Ofisi, yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceğini duyurdu. Kapanmanın ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor. Demokratların sağlık harcamalarına yönelik talepleri ile Cumhuriyetçilerin mevcut bütçe düzeyini sürdürme ısrarı, uzlaşmazlığı derinleştiren temel faktörler olarak öne çıkıyor. Salı akşamı yapılan son oylamada Cumhuriyetçiler, Demokratların engelini aşmak için gerekli olan 60 oyu bulamadı ve tasarı 45’e karşı 55 oyla reddedildi.

Bu durum, küresel piyasalarda tedirginliğe yol açarken, yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor. Analistler, hükümetin kapalı kalması nedeniyle özellikle tarım dışı istihdam gibi kritik ekonomik verilerin gecikebileceği uyarısında bulunuyor. Bu gecikmeler, piyasalardaki belirsizliği artırarak yatırım kararlarını zorlaştırabilir.

ABD'de yaşanan hükümet kapanması, sadece ülke içinde değil, küresel ölçekte de yankı uyandırıyor. Ekonomik verilerin gecikme riski, FED'in faiz politikalarını etkileyebileceği gibi, piyasalardaki dalgalanmalar da yatırımcıları tedirgin ediyor. Kapanmanın ne kadar süreceği ve tarafların ne zaman uzlaşmaya varacağı, önümüzdeki günlerde piyasaların seyrini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuruyemiş fiyatları durdurulamıyor! "Antep Fıstığı’nın fiyatı..."Kuruyemiş fiyatları durdurulamıyor! "Antep Fıstığı’nın fiyatı..."
Orta Karadeniz'de dış ticaret: 4 ilin ihracatı yarım milyona yaklaştıOrta Karadeniz'de dış ticaret: 4 ilin ihracatı yarım milyona yaklaştı

Anahtar Kelimeler:
Fed abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.