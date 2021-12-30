ABD işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce bir önceki hafta için 205,000 olarak açıklanan başvuru sayısı ise 206,000 olarak revize edildi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 199,250 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 18 Aralık ile biten haftada 1.716 milyon seviyesine geriledi.

