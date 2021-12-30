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ABD işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi

30.12.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 25 Aralık ile biten haftada ​198,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti​​. Reuters anketine katılan ekonomistler başvuruların 208,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı

ABD işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce bir önceki hafta için 205,000 olarak açıklanan başvuru sayısı ise 206,000 olarak revize edildi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 199,250 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 18 Aralık ile biten haftada 1.716 milyon seviyesine geriledi.

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