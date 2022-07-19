Akaryakıt fiyatlarına ilgili Beyaz Saray'dan açıklama! Fiyatlar 34 gündür...

Amerika Birleşik Devletleri'nde, akaryakıt fiyatları son 34 günde de üst üste gerileme kaydetti. Mevcut düşüşün son 10 yılda yaşanan en sert düşüşlerden biri olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Jared Bernstein ABD'de akaryakıt fiyatlarının son 34 gündür her gün gerilediğini ifade etti.

FİYATLAR DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

NTV'de yer alan habere göre, Jared Bernstein, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Amerika'da akaryakıt fiyatlarının galon başına 0,5 dolar düştüğünü aktardı ve bu gerilemenin son 10 yıldaki en sert düşüşler arasında yer aldığını belirtti.

Bernstein ayrıca, söz konusu fiyat düşüşünün devam etmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

HAZİRANDA 120 DOLARI AŞMIŞTI

Brent petrol bu sabah 105 dolardan el değiştirirken, haziran ayında 120 doların üzerine tırmanmıştı.

