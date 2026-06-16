FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Almanya'da batarya üretimi 2025'te rekor seviyeye ulaştı

Almanya Elektroteknik ve Elektronik Sanayii Birliği (ZVEI), ülkede batarya üretiminin elektrikli hareketlilik ve enerji depolama pazarlarının etkisiyle 2025'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

Almanya'da batarya üretimi 2025'te rekor seviyeye ulaştı

ZVEI tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024'teki durgunluğun ardından geçen yıl Almanya'daki toplam batarya üretimi yüzde 11 artarak 8,1 milyar avroya yükseldi. Böylece batarya üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sektördeki ivmelenmenin temel itici güçleri, elektrikli hareketlilik (elektromobilite) pazarındaki yükseliş ve enerji depolama çözümlerine yönelik küresel talep oldu.

Birlik, her iki trendin de içinde bulunulan yılda büyümeyi desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.

Elektrikli araçlarda kritik öneme sahip olan lityum-iyon bataryaların üretimi, geçen yıl yaklaşık yüzde 28 artarak 4,6 milyar avroya ulaştı. Üretim, ithalat ve ihracat dengesini yansıtan toplam pazar hacmi ise yıllık bazda yüzde 9 genişleyerek 22,4 milyar avroya yükseldi. Bu rakamla birlikte pazar, 24,3 milyar avro ile rekor kırılan 2023 yılı seviyesine yeniden yaklaştı.

ÇİN'DEN YAPILAN İTHALAT ARTIYOR

Almanya'nın batarya ithalatında Çin, yıllık yüzde 25 artış ve yaklaşık 11 milyar avroluk hacimle ana tedarikçi konumunu sürdürdü. Çin'in pazardaki payının yıllardır istikrarlı şekilde yükselmesi, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın yüzde 11 azalmasına neden oldu. Avrupa ülkeleri arasında Almanya'ya en çok batarya tedarik eden ülke ise 3,5 milyar avro ile Macaristan oldu.

Ülkenin 2025 yılındaki toplam batarya ithalatı yüzde 4 artışla 22 milyar avroya ulaşırken, ihracatı ise yüzde 2,5 gerileyerek 7,8 milyar avroda kaldı.

Almanya'nın batarya ihracatında en büyük pazar yüzde 70 ile Avrupa olurken, bu bölgeyi yüzde 14 ile Amerika ve yüzde 12 ile Asya takip etti. Almanya'nın Asya pazarına yaptığı batarya ihracatının yüzde 34 gerilemesi dikkati çekti.

"BATARYA EKOSİSTEMİNİN REKABET GÜCÜ TEHDİT ALTINDA"

ZVEI Batarya Bölümü Başkanı Christian Rosenkranz, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, batarya tedarikinde şu an için bir risk bulunmadığını belirterek, "Almanya ve Avrupa genelindeki batarya ekosisteminin rekabet gücü ile dayanıklılığı kesinlikle tehdit altında. Dışa bağımlılığı azaltmalı ve yatırım teşvikleriyle rekabet gücümüzü artırmalıyız. Ayrıca adil olmayan ticari uygulamalara ve sübvansiyonlara karşı anti-damping gibi ticaret politikası araçlarının daha pratik ve etkin kullanılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
28 ayın 27'sinde azaldı: Konutta 'beni şaşırttı' çıkışı28 ayın 27'sinde azaldı: Konutta 'beni şaşırttı' çıkışı
Dünya Altın Konseyi açıkladı: Tarihi zirveye ulaştı! İlk sıradaDünya Altın Konseyi açıkladı: Tarihi zirveye ulaştı! İlk sırada

Anahtar Kelimeler:
Almanya batarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Nicolo Zaniolo Galatasaray'dan ayrıldı! Udinese opsiyonu kullandı

Nicolo Zaniolo Galatasaray'dan ayrıldı! Udinese opsiyonu kullandı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.