Almanya'da DAX 40 endeksi rekor kırdı

Almanya’da DAX 40 Endeksi, 24 bin 700 puan seviyesine çıkarak rekor kırdı.

DAX 40 Endeksi güne 24 bin 674 puandan başladı. Daha sonra 24 bin 709 puan seviyesine ulaştı.

Analistler, yatırımcıların olumlu haberlere odaklandığını belirtiyor.

Fransa’daki siyasi krizin çözülmesi umutları arttı. Gazze’deki ateşkes anlaşması da piyasaları olumlu etkiliyor.

ABD'deki hükümet kapanması şu an için gölgede kalmış durumda. Şirketlerin güçlü finansal sonuçları, pay piyasalarını destekliyor.

İstikrarlı faiz oranları da bu trendi sürdürüyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır