Almanya'da fabrika siparişleri azaldı

Almanya'da fabrika siparişleri, dış talep zayıflığı nedeniyle ağustosta azalma gösterdi.

Almanya'da fabrika siparişleri, ağustosta aylık yüzde 0,8 azaldı. Dış talepteki zayıflığın etkisi hissedildi. Federal İstatistik Ofisi, ağustos ayı verilerini paylaştı.

Geçici verilere göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler düştü. Ağustosta, bir önceki aya göre azalma yaşandı. Ancak, fabrika siparişleri Ağustos 2024'e göre ise artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, yüzde 1,1 artış yönündeydi. Ancak bu gerçekleşmedi. Almanya'da, ağustosta yurt içi siparişlerde yüzde 4,7 artış görülürken, yurt dışı siparişlerde yüzde 4,1 düşüş yaşandı.

Temmuz ayında Avro Bölgesi'nden gelen siparişler azaldı. Bu düşüş, yüzde 2,9 olarak kaydedildi. Almanya'ya yönelik diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 5 düştü.

Sermaye malı üreticilerinin siparişlerinde, aylık yüzde 1,5 azalma oldu. Tüketim malı üreticileri ise daha fazla etkilendi. Siparişler yüzde 10,3 geriledi.

Otomotiv sektöründe ise yeni siparişler ciddi bir şekilde düştü. Ağustosta, bu alandaki düşüş yüzde 6,4 olarak kaydedildi. İlaç sektöründeki yeni siparişlerde de kayda değer bir azalma görüldü.

Büyük siparişler hariç, ağustosta yeni siparişlerde genel düşüş yüzde 3,3 oldu. Temmuz ayı verileri ise revize edildi. Geçici verilere göre, düşüş oranı yüzde 2,7 olarak güncellendi.

Almanya'daki sanayi durumu değerlendirildi. İç talepteki artış az da olsa umut verdi. Ancak yurt dışındaki talep zayıflığı devam ediyor.

Savunma sektörü, siparişlerde artış gösterdi. İç siparişlerin yüksek payı, bu durumu işaret ediyor. Ancak, genel duruma bakıldığında umut verici sinyaller var.

Almanya'nın sanayi sipariş defterleri yılbaşındaki seviyelerine döndü. Sipariş defteri neredeyse boş durumda. İç siparişlerdeki artış hala küçük bir umut ışığı.

Alman hükümetinin, altyapı ve savunmaya yönelik yaptığı yatırımlar bölümdeki siparişlere olumlu yansıyabilir. Ancak sanayi üretimi, hala zayıf seyrediyor. Siparişlerdeki düşüş, Alman sanayisine büyük bir etki yapabilir.

Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüme gösterdi. İkinci çeyrekte ise yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi, imalat sektöründeki zayıflık nedeniyle kırılgan bir durumdaydı.

Büyüme, artan faiz oranları ve sektördeki zayıflıklardan etkileniyor. Hükümet, ekonomiyi canlandıracak önlemler almaya çalışıyor. Ancak bu önlemlerin etkisi zaman alabilir. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

