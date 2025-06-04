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Almanya, şirketler için milyarlarca avroluk vergi indirimini onayladı

Almanya'da Bakanlar Kurulu, büyümekte zorlanan ekonominin üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla 46 milyar avroluk ilk vergi indirimi paketine onay verdi.

Almanya, şirketler için milyarlarca avroluk vergi indirimini onayladı

Alman hükümetinden yapılan açıklamada, şirketleri desteklemek ve büyümekte zorlanan ekonomiyi canlandırmak amacıyla 2025-2029 döneminde uygulanacak 46 milyar avroluk ilk vergi indirimi paketine Bakanlar Kurulunun onay verdiği bildirildi.

Söz konusu vergi paketiyle, işletmelerin vergi yükünü hafifletmek için 3 yıl boyunca yıllık yüzde 30'luk "süper amortisman" gibi avantajlı seçeneklerle öncelikli yatırımların artırılması hedefleniyor.

Kurumlar vergisinde 2028'den itibaren 5 yıl süreyle 1 puanlık indirim yapılması planlanıyor. Ayrıca mobilite ve AR-GE için de vergi teşvikleri artırılacak.

EKONOMİ BÜYÜMEDE ZORLANIYOR

Öte yandan, tarife savaşları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticarete ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü gölgelerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 daraldı. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

Hükümetin son tahmini gerçekleşirse ülke ekonomisi art arda üçüncü yıl büyümemiş olacak.

Hükümete danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu da 21 Mayıs'ta ekonomiye ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4'ten sıfıra çekmişti. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Alman hükümeti, 2025-2029 döneminde uygulanacak 46 milyar avroluk vergi indirim paketine onay verdi.
  • Vergi paketiyle, işletmelerin vergi yükünü azaltmak amacıyla 3 yıl boyunca yıllık yüzde 30'luk "süper amortisman" uygulanması hedeflendi.
  • Kurumlar vergisinde 2028'den itibaren 1 puanlık indirim yapılması planlandı.
  • 2024 yılına ilişkin ekonomik daralış yüzde 0,2 olarak kaydedildi ve ülke ekonomisi art arda ikinci yıl küçüldü.

  • Hükümet, bu yıl için büyüme beklentisini sıfıra çekti ve 2025 büyüme tahmini de sıfıra revize edildi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Almanya vergi
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