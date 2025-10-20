Almanya üretici fiyatları eylülde düştü

Almanya'da üretici fiyatlarındaki düşüş, enerji fiyatlarındaki gerilemeye rağmen eylülde yavaşladı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, sanayi ürünlerine yönelik Üretici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1,7 düştü.

Enerji fiyatlarındaki gerileme, üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı zayıflattı. Eylüldeki düşüş, ağustosta kaydedilen yüzde 2,2'nin altında kaldı.

Piyasalarda ÜFE'nin eylülde yıllık yüzde 1,5 düşmesi bekleniyordu. Üretici fiyatlarındaki aylık düşüş, eylülde ardı ardına yedinci aya taşındı.

Eylüldeki üretici fiyatlarındaki düşüş, ucuz enerji kaynaklıydı. Enerji fiyatları, Eylül 2024'e göre yüzde 7,3 geriledi. Doğal gaz fiyatları ise yüzde 10,7 düştü.

Sermaye malı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artış gösterdi. Yıllık ara malı fiyatlarında yüzde 0,1 düşüş yaşandı. Dayanıklı tüketim mallarında ise yüzde 1,8 artış görüldü.

Gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 3,8 arttığı görüldü. Kahve fiyatları yüzde 27,6 yükseldi. Şeker fiyatı ise yıllık yüzde 36,2 geriledi. Sığır eti fiyatları yüzde 34,8 artış gösterdi.

Enerji fiyatları hariç ÜFE, eylülde yıllık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti. Üretici fiyatları, enflasyon için öncü bir gösterge olarak kabul ediliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın tüketici fiyatlarını da etkiliyor.

Destatis verilerine göre, ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde 2,4 seviyesine ulaştı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır