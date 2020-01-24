FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Apple: 'Evrensel şarj aleti' Avrupa ekonomisine zarar verir

Apple: 'Evrensel şarj aleti' Avrupa ekonomisine zarar verir

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, "evrensel bir şarj aleti" zorunluluğunun, Avrupa ekonomisine zarar vereceğini ileri sürdü.

Apple: 'Evrensel şarj aleti' Avrupa ekonomisine zarar verir

Avrupa Komisyonu Kurumlararası İlişkiler yetkilisi Maros Sefcovic, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltmada etki olacağını ve müşterilerin teknoloji kullanımlarını daha elverişli bir duruma getireceğini söylemişti.

Apple'dan, Avrupa Komisyonu’nun tüm dünyada telefonların şarj edilmesi için evrensel bir şarj aleti oluşturulması önerisiyle ilgili, Perşembe günü yayınlanan açıklamada, kararın beklentinin aksine yenilik sağlamayacağı, hatta bunu yavaşlatacağı belirtildi.

Böyle bir değişimin “Avrupa’da müşterilere ve genel olarak ekonomiye zarar vereceği” vurgulanan açıklamada, komisyonun Apple’ın “müşterilerine yeni teknolojiler sunma” kabiliyetini “kısıtlayamayacağının” altı çizildi.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttuAvrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
İran: Türkiye yanımızda olursa...İran: Türkiye yanımızda olursa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, evrensel bir şarj aleti, ekonomi,

En Çok Okunan Haberler

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Etiketlerde yeni dönem

Etiketlerde yeni dönem

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Hırvatistan euro'ya geçiyor

Hırvatistan euro'ya geçiyor

Türkiye'de her yere açılan AVM'ler ABD'de kapanıyor

Türkiye'de her yere açılan AVM'ler ABD'de kapanıyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
applenin işine gelmez tabi evrensel sarj aleti olursa bizi nasıl dolandıracak pahalıya nasıl sarj aleti satacak avrupanın degil kendi ekonomisine zarar !!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

İran: Türkiye yanımızda olursa...

İran: Türkiye yanımızda olursa...

IMF küresel büyüme tahminlerini düşürdü

IMF küresel büyüme tahminlerini düşürdü

Dünyanın en değerli markası 'Amazon' zirvedeki yerini korudu! Türk markaları listede yok

Dünyanın en değerli markası belli oldu

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu!

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu!

2 bin 153 milyarder, dünyanın yüzde 60'ından daha zengin

2 bin 153 milyarder, dünyanın yüzde 60'ından daha zengin

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.