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Apple Türkiye'de zam yaptı: İşte fiyatı artan ürünler ve zamlı fiyatları

21.04.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam yeni iMac ve iPad modellerini tüm dünyaya tanıtan Apple, diğer ürünlerine de zam yaptı. İşte Apple'ın yeni zamlı fiyatları...

Apple Türkiye'de zam yaptı: İşte fiyatı artan ürünler ve zamlı fiyatları

ABD merkezli teknoloji devi Apple 'Spring Loaded' etkinliği kapsamında dün akşam yeni iMac ve iPad modellerini tanıttı. Şirketin lansman sonrası eski ürünlerine zam yapma kararı dikkat çekti. Türkiye'de de geçerli olan zam sonrası pek çok ürünün fiyatı değişti. İşte zam sonrası yeni fiyatlar...

ZAMLI IPAD FİYATLARI

iPad Air 64 GB Wi-Fi: 6.399 TL

iPad Air 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.799TL

iPad 32 GB Wi-Fi: 3.499TL

iPad 32 GB Wi-Fi + Hücresel: 4.899TL

iPad 128 GB Wi-Fi: 4.499TL

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iPad 128 GB Wi-Fi + Hücresel: 5.899TL

iPad Mini 64 Wi-Fi: 4.399TL

iPad Mini 64 Wi-Fi + Hücresel: 5.799TL

iPad Mini 256 GB Wi-Fi: 5.999TL

iPad Mini 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.399TL

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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